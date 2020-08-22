Шаблий: Никто не собирается продавать Ярмоленко из Вест Хэма

Агент украинского вингера лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко - Вадим Шаблий заявил, что его агент не намерен покидать "молотобойцев".

"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", – рассказал Вадим Шаблий.