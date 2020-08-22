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Шаблий: Никто не собирается продавать Ярмоленко из Вест Хэма

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Агент украинца заявил, что Андрей не покинет лондонский клуб

Шаблий: Никто не собирается продавать Ярмоленко из Вест Хэма
Новина українською

Агент украинского вингера лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко - Вадим Шаблий заявил, что его агент не намерен покидать "молотобойцев".

"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", – рассказал Вадим Шаблий.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии 30-летний Ярмоленко принял участие в 23 матчах и записал на свой счет 5 голов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вадим Шаблий Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
footballua.tv
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