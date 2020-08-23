Мбокани принёс Антверпену победу над Гентом Яремчука и Безуса
В разборке экс-форвардов "Динамо" победил Дьемерси
"Антверпен" нанес очередное поражение "Генту" на старте чемпионата Бельгии. Единственным голом в матче отметился 34-летний экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани на 17-й минуте игры.
За "Гент" с первых минут сыграли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Двух первых заменили на 74-й и 77-й минутах соответственно.
| Dieumerci Mbokani offre à l'@official_rafc sa première victoire de la saison ! #ANTGNT pic.twitter.com/WWWDUtD3M8— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 22, 2020
После трех туров вице-чемпион прошлого розыгрыша "Гент" идет на последнем месте в таблице, не имея в своем активе ни единого очка.
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