Мбокани принёс Антверпену победу над Гентом Яремчука и Безуса

"Антверпен" нанес очередное поражение "Генту" на старте чемпионата Бельгии. Единственным голом в матче отметился 34-летний экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани на 17-й минуте игры.

За "Гент" с первых минут сыграли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Двух первых заменили на 74-й и 77-й минутах соответственно.

| Dieumerci Mbokani offre à l'@official_rafc sa première victoire de la saison ! #ANTGNT pic.twitter.com/WWWDUtD3M8 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 22, 2020

После трех туров вице-чемпион прошлого розыгрыша "Гент" идет на последнем месте в таблице, не имея в своем активе ни единого очка.