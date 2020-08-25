Ребров получил орден от Президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 29-го Дня Независимости наградил орденом "За заслуги" II степени футбольного тренера Сергея Реброва.

Он возглавляет "Ференцварош" (Венгрия), с которым уже дважды подряд становился чемпионом Венгрии и впервые за много лет выводил команду в групповой этап Лиги Европы.

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Через "Ференцварош" Реброва прошли 4 украинцы, двое из них выступают в клубе сейчас - полузащитник, игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин и вингер, самый дорогой игрок чемпионата Венгрии Александр Зубков.