  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский подорожал на 10 млн евро - Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А
В тренде

Малиновский подорожал на 10 млн евро - Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Шахов подешевел на 100 тысяч евро

Малиновский подорожал на 10 млн евро - Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков итальянской Серии А.

Так, украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский подорожал на 10 миллионов евро – с 11 до 21. Теперь хавбек занимает второе место в рейтинге самых дорогих украинцев, отставая от Александра Зинченко на 4 миллиона.

А вот хавбек "Лечче" Евгений Шахов, команда которого по итогам сезона вылетела из Серии А, подешевел на 100 тысяч евро – с 1,6 до 1,5 миллиона.

Отметим, самым дорогостоящим футболистом Серии А является Ромелу Лукаку, которого оценивают в 85 миллионов евро.

Малиновский подорожал на 10 млн евро - Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лечче Андрей Шахов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
25.08.2020 в 17:37
Цена на Ракицкого осталась на месте тогда, как почти все подешевели...
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.08.2020 в 17:18
Причем заслуженно. Он даже 30-40 стоил бы, если был бы игроком основы. Надо Малине искать какой-то другой клуб.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...