Малиновский подорожал на 10 млн евро - Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А
Шахов подешевел на 100 тысяч евро
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков итальянской
Так, украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский подорожал на 10 миллионов евро – с 11 до 21. Теперь хавбек занимает второе место в рейтинге самых дорогих украинцев, отставая от Александра Зинченко на 4 миллиона.
А вот хавбек "Лечче" Евгений Шахов, команда которого по итогам сезона вылетела из Серии А, подешевел на 100 тысяч евро – с 1,6 до 1,5 миллиона.
Отметим, самым дорогостоящим футболистом Серии А является Ромелу Лукаку, которого оценивают в 85 миллионов евро.
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
25.08.2020 в 17:37
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Dimka26 (Чернигов)
25.08.2020 в 17:18
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