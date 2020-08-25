Малиновский подорожал на 10 млн евро - Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков итальянской Серии А .

Так, украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский подорожал на 10 миллионов евро – с 11 до 21. Теперь хавбек занимает второе место в рейтинге самых дорогих украинцев, отставая от Александра Зинченко на 4 миллиона.

А вот хавбек "Лечче" Евгений Шахов, команда которого по итогам сезона вылетела из Серии А, подешевел на 100 тысяч евро – с 1,6 до 1,5 миллиона.

Отметим, самым дорогостоящим футболистом Серии А является Ромелу Лукаку, которого оценивают в 85 миллионов евро.