Экс-вингер Шахтера подписал контракт с клубом Первой лиги Польши

Украинский вингер Артем Дудик, права на которого до недавнего времени принадлежали " Шахтеру ", продолжит карьеру в Первой лиге Польши.

Как сообщает официальный сайт польского клуба "Сандеция", футболист пришел в польскую команду на правах свободного агента и подписал с клубом двухлетний контракт.

Напомним, что Дудик пришел в "Шахтер" из "Волыни" летом 2017 года, однако выступал исключительно по арендам – сначала в белорусском "Слуцке", а последние 1,5 года провёл в "Мариуполе", где за это время сыграл 1 матч за первую команду.

В свое время вызывался в молодежную сборную Украины (1 матч).