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Экс-вингер Шахтера подписал контракт с клубом Первой лиги Польши

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Артем Дудик перебрался в Польшу на правах свободного агента

Экс-вингер Шахтера подписал контракт с клубом Первой лиги Польши
Новина українською

Украинский вингер Артем Дудик, права на которого до недавнего времени принадлежали "Шахтеру", продолжит карьеру в Первой лиге Польши.

Как сообщает официальный сайт польского клуба "Сандеция", футболист пришел в польскую команду на правах свободного агента и подписал с клубом двухлетний контракт.

Напомним, что Дудик пришел в "Шахтер" из "Волыни" летом 2017 года, однако выступал исключительно по арендам – сначала в белорусском "Слуцке", а последние 1,5 года провёл в "Мариуполе", где за это время сыграл 1 матч за первую команду.

В свое время вызывался в молодежную сборную Украины (1 матч).

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Дудик Сандеция
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