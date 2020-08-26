Экс-вингер Шахтера подписал контракт с клубом Первой лиги Польши
Артем Дудик перебрался в Польшу на правах свободного агента
Украинский вингер Артем Дудик, права на которого до недавнего времени принадлежали "
Как сообщает официальный сайт польского клуба "Сандеция", футболист пришел в польскую команду на правах свободного агента и подписал с клубом двухлетний контракт.
Напомним, что Дудик пришел в "Шахтер" из "Волыни" летом 2017 года, однако выступал исключительно по арендам – сначала в белорусском "Слуцке", а последние 1,5 года провёл в "Мариуполе", где за это время сыграл 1 матч за первую команду.
В свое время вызывался в молодежную сборную Украины (1 матч).
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