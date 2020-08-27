В итальянской команде хавбека сборной Украины - вспышка COVID-19
Замкнулись и тренируются
Положительный тест на коронавирус (COVID-19) сдал колумбийский защитник "Лечче" Брайан Вера. Накануне в этой же команде коронавирус был зафиксирован у греческого легионера-хавбека Панайотиса Тахцидиса.
Football Italia отмечает, что заболевание у обоих игроков проходит бессимптомно.
Однако из-за вспышки COVID-19 "Лечче" отменил утреннюю тренировку, вся команда идет на закрытый карантинный тренировочный сбор.
Напомним, что в "Лечче" выступает полузащитник "сине-желтых" Евгений Шахов.
По итогам сезона 2019/2020 "Лечче" опустился из Серии А в Серию В.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...