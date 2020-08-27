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В итальянской команде хавбека сборной Украины - вспышка COVID-19

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Замкнулись и тренируются

В итальянской команде хавбека сборной Украины - вспышка COVID-19
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Положительный тест на коронавирус (COVID-19) сдал колумбийский защитник "Лечче" Брайан Вера. Накануне в этой же команде коронавирус был зафиксирован у греческого легионера-хавбека Панайотиса Тахцидиса.

Football Italia отмечает, что заболевание у обоих игроков проходит бессимптомно.

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Однако из-за вспышки COVID-19 "Лечче" отменил утреннюю тренировку, вся команда идет на закрытый карантинный тренировочный сбор.

Напомним, что в "Лечче" выступает полузащитник "сине-желтых" Евгений Шахов.

По итогам сезона 2019/2020 "Лечче" опустился из Серии А в Серию В.

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В статье: Евгений Шахов Лечче
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