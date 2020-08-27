Милевский празднует победу брестского Динамо пением гимна ЛЧ

Украинский нападающий белорусского "Динамо" с Бреста Артем Милевский записал видео с поздравлением с победой своей команды в 2 квалификационном этапе Лиги чемпионов над "Сараево" с Боснии и Герцеговины (2:1).

В видео Артем включил гимн Лиги чемпионов и подпевал ему, а также поздравлял город Брест с победой.