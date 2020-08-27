Милевский празднует победу брестского Динамо пением гимна ЛЧ
В постели
Украинский нападающий белорусского "Динамо" с Бреста Артем Милевский записал видео с поздравлением с победой своей команды в 2 квалификационном этапе Лиги чемпионов над "Сараево" с Боснии и Герцеговины (2:1).
В видео Артем включил гимн Лиги чемпионов и подпевал ему, а также поздравлял город Брест с победой.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Інстаграм Артема Мілевського
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cannabis Sativa (Луцк)
27.08.2020 в 15:55
Ответить
+1
0
hardcorepwnz (Украина)
27.08.2020 в 15:12
Ответить
+1
0
Cannabis Sativa (Луцк)
27.08.2020 в 16:02
Ответить
+2
0
hardcorepwnz (Украина)
27.08.2020 в 16:33
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...