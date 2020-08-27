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Милевский празднует победу брестского Динамо пением гимна ЛЧ

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Милевский празднует победу брестского Динамо пением гимна ЛЧ
Новина українською

Украинский нападающий белорусского "Динамо" с Бреста Артем Милевский записал видео с поздравлением с победой своей команды в 2 квалификационном этапе Лиги чемпионов над "Сараево" с Боснии и Герцеговины (2:1).

Читайте такжеМилевский и компания продолжают путь в квалификации ЛЧ. Динамо Брест - Сараево 2:1

В видео Артем включил гимн Лиги чемпионов и подпевал ему, а также поздравлял город Брест с победой.

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В статье: Артем Милевский Лига чемпионов Динамо (Брест) ФК Сараево
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Комментарии (4)
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Cannabis Sativa (Луцк)
27.08.2020 в 15:55
"У видиві Артем ввімкнув гімн Ліги чемпіонів" (с) Це в автора такий своєрідний гумор чи він таким чином стібеться з української мови?
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hardcorepwnz (Украина)
27.08.2020 в 15:12
Ждем Динамо Киев и Динамо Брест в группе ЛЧ
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Cannabis Sativa (Луцк)
27.08.2020 в 16:02
Прикольно было бы! Вот бы к ним в придачу ещё Загребское и Тбилисское Динамо в группу! А московское Динамо чтоб в квалификации азиатского Кубка АФК от кыргызского Динамо Бишкек потерпало)
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
27.08.2020 в 16:33
0
0


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