Вернидуб прокомментировал поражение солигорского Шахтера в ЛЕ от клуба из Молдовы

Вчера в 1-м квалификационном этапе Лиги Европы белорусский "Шахтер" из Солигорска украинского тренера Юрия Вернидуба выбыл из соревнований после поединка с молдавским "Сфинтул Георге".

Солигорцы играли почти весь матч в меньшинстве. Основное время завершилось без голов, а в серии пенальти молдавская команда победила 4:1.

- Сложно что-то комментировать. Понятно, что "Сфынтул Георге" хотел любой ценой удержать ничью и довести дело до серии пенальти. У нас были другие планы. Но, к сожалению, они разрушились на 28-й минуте. Произошло удаление, 90 минут нам пришлось играть в меньшинстве - тяжело, конечно.

Хотя и в такой ситуации мы пытались атаковать остро и забить - не забили, к сожалению. Ну, а по пенальти сильнее оказалась команда из Молдовы, с этим я могу их только поздравить. Нам же нужно сделать выводы, поднять голову - это футбол, в жизни бывает все. Будем двигаться, будем работать, а там жизнь покажет.

- Ожидали, что соперник сядет настолько низко и не даст разбежаться вашим быстрым флангам?

- Думаю, если бы мы играли в равных составах, то все равно разбежались бы. Потерять одного игрока - это тяжело. Тем не менее, игра показала, что у наших ребят не было ни судом, ни чего такого. Да, у Ромы Бегунова было, но он, к сожалению, много пропустил. У соперника же уже на 70 минуте игры были проблемы. Думаю, мы могли бы дожать. Плюс, были вынужденные замены, чтобы освежить игру. У нас через два дня матч на Кубок Беларуси, об этом тоже надо было думать. Самое важное сейчас - поднять голову и двигаться дальше.

- Судейский фактор все решил?

- Я не хочу об судей говорить. У них есть инспектор, пусть он определяет, насколько судья отсудил правильно. Говорить можно все, что угодно. Судьи - это люди, они могут ошибаться. Поэтому все сбрасывать на судей сегодня я не стал бы.