Михайличенко в старте Андерлехта на матч чемпионата c Остенде
Украинец завоевывает место в основном составе своей новой команды
Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 4-го тура чемпионата страны с "Остенде".
Поединок начнется в 21:45.
Напомним, что Михайличенко в нынешнем сезоне сыграл за "Андерлехт" 2 матча, в которых забил 1 гол.
Percy’s first start. ????⚪ #COYM #KVOAND pic.twitter.com/KURapbN5V0— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 28, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...