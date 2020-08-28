Михайличенко в старте Андерлехта на матч чемпионата c Остенде

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 4-го тура чемпионата страны с "Остенде".

Поединок начнется в 21:45.

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Напомним, что Михайличенко в нынешнем сезоне сыграл за "Андерлехт" 2 матча, в которых забил 1 гол.