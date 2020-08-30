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Шахтер готов снизить цену на Соболя – СМИ

Наши за границей
(4 голосов)

Бельгийцы готовы выкупить защитника

Шахтер готов снизить цену на Соболя – СМИ
Новина українською

"Брюгге" может выкупить у "Шахтера" контракт Эдуарда Соболя.

По информации бельгийского сайта Voetbal Belgie, представители бельгийского клуба провели новый раунд переговоров с "горняками" и добились снижения стоимости фулбек до 3 миллионов евро. Ранее чемпионы Украины требовали 4 млн.

Перед этим "Брюгге" повторно арендовал Соболя до конца следующего сезона. Всего украинец выступает в клубе с 2019-го года.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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tolibgan (Запорожье)
30.08.2020 в 16:59
Нужно продавать!!! В шахте у него нет шансов. А на замену Исме надо работать на рынке за вырученные деньги за Соболя
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0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.08.2020 в 16:50
Михайличненка Зоря продала за 1 млн., А за цього просять 4. Смішно...
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0
0
lajkonik
30.08.2020 в 16:54
там зоря а тут шахта
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0
0
ShtanGa (Славське)
30.08.2020 в 16:43
Не бачив його в грі, тому пас
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
30.08.2020 в 15:59
Сейчас продать Соболя, когда Исма уже не тот (годы и травма) и слева у Шахты полный 0 -это я не знаю...торба полная.
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
30.08.2020 в 16:04
А взяти гравця який два роки не грав в команді і мабуть не підходить під стиль гри команди якщо він в аренді, то це не повна торба.
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0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.08.2020 в 16:08
Я думаю, что Соболь не потянет вместо Исмы,нужен игрок посильнее.
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+1
0
Technical
30.08.2020 в 16:26
Там Ісма вже на підході, казали. Ще місяць- півтора - і гратиме
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
30.08.2020 в 16:52
Есть же сиприано.
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0
0


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