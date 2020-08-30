Шахтер готов снизить цену на Соболя – СМИ
Бельгийцы готовы выкупить защитника
"Брюгге" может выкупить у "Шахтера" контракт Эдуарда Соболя.
По информации бельгийского сайта Voetbal Belgie, представители бельгийского клуба провели новый раунд переговоров с "горняками" и добились снижения стоимости фулбек до 3 миллионов евро. Ранее чемпионы Украины требовали 4 млн.
Перед этим "Брюгге" повторно арендовал Соболя до конца следующего сезона. Всего украинец выступает в клубе с 2019-го года.
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Комментарии (9)
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tolibgan (Запорожье)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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lajkonik
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ShtanGa (Славське)
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alex 66 (Кременчуг)
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ZSTV1223 (Черкаси)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
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Technical
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Dimka26 (Чернигов)
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