Шахтер готов снизить цену на Соболя – СМИ

"Брюгге" может выкупить у "Шахтера" контракт Эдуарда Соболя.

По информации бельгийского сайта Voetbal Belgie, представители бельгийского клуба провели новый раунд переговоров с "горняками" и добились снижения стоимости фулбек до 3 миллионов евро. Ранее чемпионы Украины требовали 4 млн.

Перед этим "Брюгге" повторно арендовал Соболя до конца следующего сезона. Всего украинец выступает в клубе с 2019-го года.