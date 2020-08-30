Харатин и Петряк своими голами помогли Ференцварошу и Фехервару победить. ВИДЕО

В матче 3-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на выезде обыграл "Залаэгерсег" 2:1. Второй гол гостей в этом матче на 53-й минуте забил украинский хавбек Игорь Харатин. Этот мяч стал для полузащитника первым в составе команды Сергея Реброва в текущем сезоне.

Видео гола Харатина

Залаэгерсег - Ференцварош 1:2 (0:1, 1:1)

30 августа, 18.45, "ZTE-Arena"

Голы: 0:1 - 40 Чивич, 0:2 - 53 Харатин, 1:2 - 83 Бабати.

"Залаэгерсег" - Демьен, Гергеньи, Танасин, Бобаль, Лесяк, Санкович, Вашш, Беди, Бабати, Коста, Санто.

"Ференцварош" - Дибус, Двали, Хайстер, Блажич, Лаидуни, Нген, Харатин, Изаэл, Ботка, Узуни, Боли.

В паралельном поединке "Фехервар" в гостях разгромил "Будафок" 4:1. В погроме поучаствовал атакующий полузащитник Иван Петряк - украинец поставил точку в матче на 90-й минуте. Таким образом, 26-летний хавбек оформил первое результативное действие в новом сезоне.

Видео гола Петряка

Будафок - Фехервар 1:4 (0:1, 1:3)

30 августа, 18.45, "Promontor utcai stadion"

Голы: 0:1 - 35 Него, 1:1 - 58 Шкрибек, 1:2 - 66 Него, 1:3 - 74 Николич, 1:4 - 90 Петряк.

"Будафок" - Пошер, Меддьеш, Ромич, Маргитич, Васичку, Филкор, Олах, Такач, Ковач, Леринци, Сабо.

"Фехервар" - Роцков, Болла, Хандья, Стопира, Муслиу, Паткаи, Петряк, Ури, Него, Эвандро, Ходжич.