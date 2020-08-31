Миколенко: Чувствую себя хорошо, уже неделю как вернулся к полноценным тренировкам

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о тренировочном процессе "бело-синих" во время паузы, связанной с играми сборных, и поделился ожиданиями от жеребьевки квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Виталий, как себя чувствуешь, как долго работаешь уже без ограничений?

- Чувствую себя хорошо, уже неделю как вернулся к полноценным тренировкам, а совсем без ограничений работаю дня три – с ударами, подачами, что при моей травме сначала нельзя было делать. Те игроки, кто были травмированы, а также те, кто не были задействованы в игре за Суперкубок, получили два дня выходных, а потом мы работали индивидуально. И я в их числе.

- Ты уже давно являешься игроком сборной Украины, но не поехал на этот сбор в связи с травмой. Обидно, что пропустишь матчи сборной? Ведь ты уже практически восстановился…

- Считаю, что после травмы все же лучше перетерпеть, не рваться преждевременно в бой. Хотя, конечно, я очень хотел поехать в сборную, помочь команде, побывать в этой атмосфере спустя девять месяцев. Но травма не позволила поехать, поэтому было принято решение, что я остаюсь в клубе, чтобы на сто процентов восстановиться.

- Какие эмоции испытал во время матча за Суперкубок, наблюдая его со стороны?

- После матча я выбежал на поле с такими эмоциями, как будто я тоже играл, участвовал в матче! Конечно, очень обрадовался результату, ведь нам удалось забить три мяча, завоевать трофей! Да и вообще получился насыщенный, эмоциональный поединок.

- Завтра состоится жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" узнает своего первого соперника. Кого хотел бы - ПАОК, "Рапид" или АЗ?

- В принципе, мне без разницы… В любом случае загадывать не будем, с любым соперником нужно показывать свою игру. Тренеры каждый день рассказывают и показывают, как нам нужно играть, и мы постараемся это выполнять, несмотря на то, кому будем противостоять.

- С приходом нового тренерского штаба изменились ли твои функции на поле?

- Не могу сказать, что что-то глобально изменилось. Однако в первые дни сборов было очень много правок – по позиции, по игре в обороне, в атаке. Не изменений, а именно поправок, индивидуальных подсказок и советов от Мистера по поводу игры на моей позиции.