Голевая Яремчука и дебют Шведа. Гент минимально победил Мехелен
"Гент" одержал победу в матче 4-го тура национального чемпионата
В матче 4-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома минимально обыграл "Мехелен" 1:0.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счет форвард Андерсон Ньянгбо - на 36-й минуте матча.
Также в этом поединке в составе гостей дебютировал другой украинец - атакующий полузащитник Швед. Марьян вышел на замену на 66-й минуте вместо Йоахима ван Дамма. Напомним, 23-летний украинский игрок
"Гент" – "Мехелен" 1:0 (1:0, 0:0)
21.45, "Геламко-Арена"
Гол: 1:0 – 36 Ньянгбо.
"Гент" – Руф, Пластун, Нуриу Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес, Чакветадзе (Безус, 73), Овусу, Кумс, Ньянгбо (Дорш, 87), Яремчук (Ботака, 81), Кляйндинст.
"Мехелен" – Кауке, Пер, Бейкер (Кайя, 82), Бушири, Ван Дамм (Швед, 66), Хайреманс, Схофс, Сторм, Вранкс, Каборе, Тоги (де Камарго, 58).
Предупреждения: Чакветадзе (56), Схофс (59), Кастро-Монтес (90).