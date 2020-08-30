Голевая Яремчука и дебют Шведа. Гент минимально победил Мехелен

В матче 4-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома минимально обыграл "Мехелен" 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счет форвард Андерсон Ньянгбо - на 36-й минуте матча. Голевую передачу на ивуарийца отдал украинец Роман Яремчук.

Также в этом поединке в составе гостей дебютировал другой украинец - атакующий полузащитник Швед. Марьян вышел на замену на 66-й минуте вместо Йоахима ван Дамма. Напомним, 23-летний украинский игрок перешел в бельгийский клуб этим летом из шотландского "Селтика" на правах аренды.

"Гент" – "Мехелен" 1:0 (1:0, 0:0)

21.45, "Геламко-Арена"

Гол: 1:0 – 36 Ньянгбо.

"Гент" – Руф, Пластун, Нуриу Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес, Чакветадзе (Безус, 73), Овусу, Кумс, Ньянгбо (Дорш, 87), Яремчук (Ботака, 81), Кляйндинст.

"Мехелен" – Кауке, Пер, Бейкер (Кайя, 82), Бушири, Ван Дамм (Швед, 66), Хайреманс, Схофс, Сторм, Вранкс, Каборе, Тоги (де Камарго, 58).

Предупреждения: Чакветадзе (56), Схофс (59), Кастро-Монтес (90).