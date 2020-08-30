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  4. Голевая Яремчука и дебют Шведа. Гент минимально победил Мехелен
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Голевая Яремчука и дебют Шведа. Гент минимально победил Мехелен

Наши за границей
(2 голосов)

"Гент" одержал победу в матче 4-го тура национального чемпионата

Голевая Яремчука и дебют Шведа. Гент минимально победил Мехелен
Новина українською

В матче 4-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома минимально обыграл "Мехелен" 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счет форвард Андерсон Ньянгбо - на 36-й минуте матча. Голевую передачу на ивуарийца отдал украинец Роман Яремчук.

Также в этом поединке в составе гостей дебютировал другой украинец - атакующий полузащитник Швед. Марьян вышел на замену на 66-й минуте вместо Йоахима ван Дамма. Напомним, 23-летний украинский игрок перешел в бельгийский клуб этим летом из шотландского "Селтика" на правах аренды.

"Гент" – "Мехелен" 1:0 (1:0, 0:0)

21.45, "Геламко-Арена"

Гол: 1:0 – 36 Ньянгбо.

"Гент" – Руф, Пластун, Нуриу Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес, Чакветадзе (Безус, 73), Овусу, Кумс, Ньянгбо (Дорш, 87), Яремчук (Ботака, 81), Кляйндинст.

"Мехелен" – Кауке, Пер, Бейкер (Кайя, 82), Бушири, Ван Дамм (Швед, 66), Хайреманс, Схофс, Сторм, Вранкс, Каборе, Тоги (де Камарго, 58).

Предупреждения: Чакветадзе (56), Схофс (59), Кастро-Монтес (90).

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (4)
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Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 00:54
Ну нарешті. Дарма Торупа, звичайно, звільнили, але Лацо Бьольоні - тоже хороший тренер. Радий за Романа; сподіваюся, і далі колотитиме як можна більше.
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Будєм разбіратся (Київ)
31.08.2020 в 00:19
Важко Мар’яну повноцінно було замінити Ван Дама
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Maksrovnii (Днепр)
31.08.2020 в 00:23
Не согласен , он уже не молод ) так что у Шведа есть шанс )
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Кююмалайнен (Київ)
31.08.2020 в 00:12
Может оживят Шведа?
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