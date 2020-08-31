  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Юрий Вернидуб - больше не тренер солигорского Шахтера
В тренде

Юрий Вернидуб - больше не тренер солигорского Шахтера

Наши за границей
(2 голосов)

Подал в отставку, ее приняли

Юрий Вернидуб - больше не тренер солигорского Шахтера
Новина українською

Главный тренер белорусского "Шахтера" (Солигорск) Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию. Причина - семейные обстоятельства.

Клуб, сообщает официальний сайт, удовлетворил запрос тренера и начал поиск нового наставника.

Вместе с Юрием Вернидубом "Шахтер" оставляют и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

Читайте такжеВернидуб прокомментировал поражение солигорского Шахтера в ЛЕ от клуба из Молдовы

Напомним, что Юрий Вернидуб возглавлял солигорский Шахтер с ноября 2019 года.

Сейчас команда занимает второе место в чемпионате Беларуси, имеет поровну очков с борисовским БАТЭ, который идет на первом месте. Накануне "Шахтер" в серии пенальти вылетел из Лиги Европы после одноматчевого поединка с молдавским "Сфынтул Георге". А буквально вчера солигорцы прошли "Гомель" в 1/16 Кубка Беларуси (4:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Дмитрий Кара-Мустафа
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
zloyded (Киев)
31.08.2020 в 12:01
Вжик-вжик - и ты не мужик!
Ответить
0
-9
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.08.2020 в 12:16
Зачем тут всем ваша биография?
Ответить
+8
0
avatar
simargl (Чернигов)
31.08.2020 в 11:52
Как-то быстро он набелорусился ... и куда теперь ? Ждать пока кто-то оступится в УПЛ или в условный Азербайджан ???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...