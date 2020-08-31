Юрий Вернидуб - больше не тренер солигорского Шахтера

Главный тренер белорусского "Шахтера" (Солигорск) Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию. Причина - семейные обстоятельства.

Клуб, сообщает официальний сайт, удовлетворил запрос тренера и начал поиск нового наставника.

Вместе с Юрием Вернидубом "Шахтер" оставляют и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

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Напомним, что Юрий Вернидуб возглавлял солигорский Шахтер с ноября 2019 года.

Сейчас команда занимает второе место в чемпионате Беларуси, имеет поровну очков с борисовским БАТЭ, который идет на первом месте. Накануне "Шахтер" в серии пенальти вылетел из Лиги Европы после одноматчевого поединка с молдавским "Сфынтул Георге". А буквально вчера солигорцы прошли "Гомель" в 1/16 Кубка Беларуси (4:1).