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Яремчук попал в скандал. Раскритиковал игру Гента, главный тренер отреагировал жестко

Наши за границей
(2 голосов)

Посоветовал искать другой клуб

Яремчук попал в скандал. Раскритиковал игру Гента, главный тренер отреагировал жестко
Новина українською

После 4 туров бельгийский "Гент", в котором выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, имеет в активе лишь 3 пункта и занимает 14 место. Накануне подопечные Ласло Болони одержали первую победу, Яремчук отличился ассистом.

В разговоре с бельгийской прессой нападающий национальной сборной Украины отметил, что это была очень важная победа, но у него остались не очень хорошие ощущения после матча.

Мы не играли, как настоящий "Гент". Мы должны играть, как одна из лучших команд Бельгии, а играем как команда из второго дивизиона. Я хочу быть честным по этому поводу. Мы должны становиться лучше, создавать больше моментов. Я пока не понимаю, как мы играем, система еще не совсем налажена.

Я в клубе уже 4 года, всегда стремился показывать красивый футбол, чтобы мы играли, как чемпионы. Болельщики, которые сейчас бы пришли на стадион, были бы разочарованы, и я ничего не смогу им сказать. Мы слишком много обороняемся, для нас это плохо, - цитирует Романа Яремчука Nieuwsblad.

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В ответ главный тренер Гента Ласло Болони отметил в разговоре с Voetbalkrant, что не хочет конфликтов внутри команды и уважает всех своих игроков.

Однако если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб. Я здесь не для того, чтобы слушать всех игроков. Если бы мне пришлось учитывать все их советы при принятии решений ... Важен только клуб. Я знаю не только качества игроков, но и их недостатки. Понимаю, что у них тоже есть возможность давать, но они также должны и показывать себя на поле.

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В статье: Ласло Болони Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии
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Комментарии (9)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 14:49
і що Яремчук такого сказав що той ласло так на нього накинувся критика, ЗДОРОВА КРИТИКА погано поставленої гри у команді цим недотренером-українофобом...цей болоні ще не мав у команді "діалогів" з мілевським (халат на прес-конф блохіна усі ж пам'ятають) чи алієвим... поглянув б я тоді на цього гуру тренерської справи у справі (sorry за тавтологію)
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0
-1
Comment06 (Украина)
31.08.2020 в 14:48
Неадекватная реакция тренера на высказывание Яремчука. Но и Роману надо иногда мозги включать! Чай, не Месси!
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
31.08.2020 в 14:43
Украинская мафия в Генте
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
31.08.2020 в 14:25
Сериал "Уволь тренера, обложив его *уями" продолжается". Во втором сезоне вместо Месси и Сетьена в главных ролях Яремчук и Болони.
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+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 14:21
Мда, був кращої думки про Бьольоні. Сволоч. Романе, іди і не затримуйся в тій помойці більше ні на день. Ти гідний кращого.
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+1
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.08.2020 в 14:26
Угорці завжди ненавиділи українців. Вони і зараз цього не приховують.
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+3
0
Wille_kiev (Украина)
31.08.2020 в 14:09
"...в котором выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Пластун..." Братья Пластуны: Игорь и Роман!
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+3
-1
Tasha (Киев)
31.08.2020 в 14:18
Яремчук сменил фамилию
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:24
Пластун - це означає, що він входить до молодіжної організації Пласт.
+1
-2


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