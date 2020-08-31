Яремчук попал в скандал. Раскритиковал игру Гента, главный тренер отреагировал жестко

После 4 туров бельгийский "Гент", в котором выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, имеет в активе лишь 3 пункта и занимает 14 место. Накануне подопечные Ласло Болони одержали первую победу, Яремчук отличился ассистом.

В разговоре с бельгийской прессой нападающий национальной сборной Украины отметил, что это была очень важная победа, но у него остались не очень хорошие ощущения после матча.

Мы не играли, как настоящий "Гент". Мы должны играть, как одна из лучших команд Бельгии, а играем как команда из второго дивизиона. Я хочу быть честным по этому поводу. Мы должны становиться лучше, создавать больше моментов. Я пока не понимаю, как мы играем, система еще не совсем налажена. Я в клубе уже 4 года, всегда стремился показывать красивый футбол, чтобы мы играли, как чемпионы. Болельщики, которые сейчас бы пришли на стадион, были бы разочарованы, и я ничего не смогу им сказать. Мы слишком много обороняемся, для нас это плохо, - цитирует Романа Яремчука Nieuwsblad.

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В ответ главный тренер Гента Ласло Болони отметил в разговоре с Voetbalkrant, что не хочет конфликтов внутри команды и уважает всех своих игроков.