Малиновский прокомментировал возможное усиление Аталанты игроками из УПЛ

Центральный хавбек национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал ТК Футбол, что Андрей Шевченко позволил ему на день позже приехать в сборную.

- Мне повезло, можно сказать. 27 августа был прямой рейс из Бергамо в Харьков. Это гораздо комфортнее, чем если бы лететь в Киев, а оттуда уже добираться в Харьков.

- Насколько повлиял карантин на футбольное межсезонье в Италии?

- После августовских каникул, когда многие семьи уехали отдыхать, видно по цифрам, что количество заражений коронавирусом возросло. Но сложных случаев, как пишут, уже не так много, как было раньше. Больницы готовы. Полевой госпиталь построили вблизи Бергамо, он для чрезвычайных случаев, когда для больных не хватает мест. Но сейчас он пустой и это очень хорошо, потому что означает, что медицина готова к чему.

- Говорят о заинтересованности со стороны "Аталанты" футболистами УПЛ - Манор Соломоном, Супргой.

- Гасперини меня о них ничего не спрашивал. Может какую-то заинтересованность было, но, знаете, трансферы любят тишину. Когда много шума, процесс усложняется. И трансфер может не состояться. Когда более официальная информация будет, тогда можно говорить. А пока только слухи. Ну Аталанта серьезно готовится к сезону, клуб хочет удержать всех футболистов, никого не хочет продавать. Но и новые приобретения будут.

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- А если продадут тебя, чтобы заработать денег на новые трансферы?

- Таких разговоров даже не было. Может в Интернете кто-то написал. Но это не более, чем слухи.

- Чувствуешь привилегированность по сравнению с другими футболистами, поскольку играешь в Италии, а тренерский штаб Шевченко - итальянцы?

- Да нет. Помощник главного тренера Андреа Мальдера русский немного знает, изучал его. Некоторые слова в теории постоянно использует, объясняет все на английском. Если что-то непонятно, переводит Андрей Николаевич - уточняет какие-то моменты.

- Твоя трансферная стоимость выросла до 20 с лишним миллионов евро. Насколько это помогает решать семейные споры - кто поедет в супермаркет?

- Никак, это всегда на мне будет.

- Какое это чувство дает - рост стоимости твоих футбольных услуг?

- Это цифры, все очень субъективно. Это то же, что WhoScored ставит оценки. Но не все читают так, как их пишут. Футбольные люди на это иначе смотрят. Это не имеет значения. "Аталанта" показала, что не деньги в футбол играют, а футболисты.