Григорчук примет солигорский Шахтер, Вернидуб отправится в Казахстан
Украинская рокировка
Сегодня солигорский "Шахтер" объявил о том, что украинский специалист
Официальной причиной отставки назвали семейные обстоятельства. Хотя, по информации СМИ, на самом деле причиной ухода стал конфликт Вернидуба с руководством клуба.
При этом, как заявляет местное издание Прессбол, замена Вернидубу уже найдена — "Шахтер" должен возглавить другой украинский тренер, Роман Григорчук.
Но и Вернидуб также долгое время не будет оставаться без работы. По информации Goalkz.kz специалист в ближайшее время переберется в Казахстан и примет "Астану", с которой, кстати, до января работал именно Григорчук.
Напомним, что Вернидуб был уволен из "Шахтера" после того как команда вылетела из квалификации Лиги Европы после поражения от молдавского "Сфынтул Георге" (0:0, по пенальти 1:4).