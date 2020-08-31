Борячук отправился в аренду в венгерский Мезекевешд
Еще один украинец в Венгрии
Форвард "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в венгерском клубе "Мезекевешд".
Как сообщает официальный сайт венгерского клуба, арендное соглашение по игроку рассчитано на один сезон.
Напомним, что с января 2020-го года 24-летний футболист играл в аренде в турецком "Ризеспоре", где провел 6 матчей.
Также отметим, что прошлый сезон "Мезекевешд" закончил на 4-м месте в чемпионате Венгрии, а на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице.
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Комментарии (3)
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ferzz (Gluhiv)
31.08.2020 в 21:29
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schabay (Краснодон)
31.08.2020 в 20:50
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Tasha (Киев)
31.08.2020 в 21:30
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