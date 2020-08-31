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Борячук отправился в аренду в венгерский Мезекевешд

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Борячук отправился в аренду в венгерский Мезекевешд
Новина українською

Форвард "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в венгерском клубе "Мезекевешд".

Как сообщает официальный сайт венгерского клуба, арендное соглашение по игроку рассчитано на один сезон.

Напомним, что с января 2020-го года 24-летний футболист играл в аренде в турецком "Ризеспоре", где провел 6 матчей.

Также отметим, что прошлый сезон "Мезекевешд" закончил на 4-м месте в чемпионате Венгрии, а на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице.

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В статье: Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Мезекевешд-Жори СЕ
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Комментарии (3)
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ferzz (Gluhiv)
31.08.2020 в 21:29
Нормальный вариант.
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+1
0
schabay (Краснодон)
31.08.2020 в 20:50
Ещё один талант не подкрелённый трудом...Пахать Андрюха надо однако...
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+4
0
Tasha (Киев)
31.08.2020 в 21:30
У випадку з Борячуком, там таланту то особливого і не було, просто Шахтар його піарив як свого вихованця, і понтів у Борячука було на Барселону, а таланту і на Маріуполь не вистачало.
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+1
0


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