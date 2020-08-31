Борячук отправился в аренду в венгерский Мезекевешд

Форвард "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в венгерском клубе "Мезекевешд".

Как сообщает официальный сайт венгерского клуба, арендное соглашение по игроку рассчитано на один сезон.

Напомним, что с января 2020-го года 24-летний футболист играл в аренде в турецком "Ризеспоре", где провел 6 матчей.

Также отметим, что прошлый сезон "Мезекевешд" закончил на 4-м месте в чемпионате Венгрии, а на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице.