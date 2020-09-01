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Конфликт в солигорском Шахтере. Известна истинная причина отставки Вернидуба

Наши за границей
(3 голосов)

Бардак в менеджменте

Конфликт в солигорском Шахтере. Известна истинная причина отставки Вернидуба
Новина українською

Причиной отставки украинского тренера Юрия Вернидуба с поста главного тренера белорусского "Шахтера" из Солигорска стал конфликт с представителем менеджмента Александром Рехвиашвили - заместителем директора по спортивной работе, сообщает ТаТоТаке.

Между ними были очень напряженные отношения. В частности потому, что Вернидуб не видел в составе футболистов, которых привел сам Рехвиашвили.

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Вернидуб несколько раз беседовал с президентом "Шахтера" на эту тему - что он хочет или нормальных условий, или уйти. Условия Вернидуба по комплектации команды не придерживались.

Его в клубе держало только одно - команда шла на первом месте и не было к чему докопаться. А когда команда вылетела из Лиги Европы - нашлась формальная причина всем разойтись, - рассказал ведущий Андрей Сенькив.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Байкал (Lviv)
01.09.2020 в 08:51
Але якщо Вернидуб дійсно зібрався в Рух,то він наступає на ті ж самі граблі. Там Козловський сам вирішує хто і де буде грати.
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Comment06 (Украина)
01.09.2020 в 08:41
"Между обеими". Они что- женщины?! Совсем плохо с правописанием!
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khatskevich_bog (Киев)
01.09.2020 в 08:41
Пи...ц, то есть Шахтер сейчас начнет тренировать какой-то физрук, БАТЭ снова будет чемпионом
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