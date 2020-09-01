Конфликт в солигорском Шахтере. Известна истинная причина отставки Вернидуба

Причиной отставки украинского тренера Юрия Вернидуба с поста главного тренера белорусского "Шахтера" из Солигорска стал конфликт с представителем менеджмента Александром Рехвиашвили - заместителем директора по спортивной работе, сообщает ТаТоТаке.

Между ними были очень напряженные отношения. В частности потому, что Вернидуб не видел в составе футболистов, которых привел сам Рехвиашвили.

Вернидуб несколько раз беседовал с президентом "Шахтера" на эту тему - что он хочет или нормальных условий, или уйти. Условия Вернидуба по комплектации команды не придерживались.

Его в клубе держало только одно - команда шла на первом месте и не было к чему докопаться. А когда команда вылетела из Лиги Европы - нашлась формальная причина всем разойтись, - рассказал ведущий Андрей Сенькив.