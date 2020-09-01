Маркевич видит политический подтекст в отставке Вернидуба из белорусского Шахтера

Председатель комитета сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал отставку украинского тренера Юрия Вернидуба из белорусского "Шахтера" из Солигорска.

Господин Маркевич отметил, что отставка лидера чемпионата Беларуси его удивила.

Я не знаю, какая там сейчас вообще политическая ситуация, что там, как там. Возможно, поэтому. Команда на первом месте, а тренер ...уходит. Это, конечно, странно.

Но это решение Вернидуба. Он нормально работал, вывел команду в лидеры. Жаль, что до конца не доработал, потому что у него были хорошие шансы выиграть чемпионат. Но я не знаю всей ситуации.