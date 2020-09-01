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Маркевич видит политический подтекст в отставке Вернидуба из белорусского Шахтера

Наши за границей
(2 голосов)

Клуб не сумел удержать первого хорошего наставника

Маркевич видит политический подтекст в отставке Вернидуба из белорусского Шахтера
Новина українською

Председатель комитета сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал отставку украинского тренера Юрия Вернидуба из белорусского "Шахтера" из Солигорска.

Господин Маркевич отметил, что отставка лидера чемпионата Беларуси его удивила.

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Я не знаю, какая там сейчас вообще политическая ситуация, что там, как там. Возможно, поэтому. Команда на первом месте, а тренер ...уходит. Это, конечно, странно.

Но это решение Вернидуба. Он нормально работал, вывел команду в лидеры. Жаль, что до конца не доработал, потому что у него были хорошие шансы выиграть чемпионат. Но я не знаю всей ситуации.

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В статье: Мирон Маркевич Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
01.09.2020 в 12:34
Вчасно пішов, показавши хороший результат. Без роботи довго не залишиться. А от керівництву солігорського клубу не довго ще лишилось Лукашенку підлизувати
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