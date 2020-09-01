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Малиновский мог оказаться в Спартаке Кононова

Наши за границей
(2 голосов)

Связи игрока и тренера тянутся со времен работы в Севастополе

Малиновский мог оказаться в Спартаке Кононова
Новина українською

Cкаут "Кальяри" Алекс Великих рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в "Спартак".

"Малиновский мог перейти в "Спартак", когда тренером был Олег Кононов.

У Кононова и Малиновского давние связи были, со времен работы в УПЛ в "Севастополе". Да и Вадим Шаблий — фактический агент обоих.

Но у Кононова не шли дела в "Спартаке", а у Вадима начались трения в агентской среде в России — по футболисту Швецу из "Ахмата". А у Малиновского как раз удачно шла игра в Бельгии, и на него был ряд европейских претендентов.

Взвесив все за и против; однозначно выбор пал на Серию А — топ-5 чемпионат Европы. В Италии были и "Наполи", и "Фиорентина", и другие клубы. Позже в лидеры в борьбе за украинца вышла "Аталанта". Поэтому логичным стал переход именно в этот клуб.

Малиновский счастлив, что не перешёл в "Спартак"? Возможно. Сейчас он играет в Лиге чемпионов, провёл хороший сезон. В Италии у него родилась дочка, жене тоже хорошо.

Спрос за год по игроку вновь увеличился — как в Серии А, так и за рубежом: прежде всего, от клубов АПЛ. Не удивлюсь если Руслан в скором времени пополнит ряды звёзд АПЛ", — сказал Великих.

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В статье: Олег Кононов Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Спартак (Москва) Алекс Великих
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Комментарии (3)
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Ramses-ua (Запорожье)
01.09.2020 в 20:59
Малина ,в отличии от этой безпринципной шалупони, имеет мозг.Йдіть в піхву
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0
0
avatar
Инспектор ( )
01.09.2020 в 19:58
У игрока сборной были шатания идти в московию или нет?
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+4
0
ferzz (Gluhiv)
01.09.2020 в 19:49
Очередной вброс.
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+2
0


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