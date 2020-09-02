Вернидуб: Получил много звонков, есть над чем подумать

Украинский тренер Юрий Вернидуб, который на днях покинул солигорский "Шахтер" , рассказал о своих дальнейших планах.

— Уже завтра вы покидаете Беларусь, Солигорск. Думаем, что еще, может быть, наведаетесь…

— Однозначно буду следить. Насчет наведываться – не знаю, но следить за клубом буду, потому что хочу, чтобы он стал чемпионом.

— Какие эмоции с собой увозите?

— Я и футболистам говорил, что такова наша жизнь: есть моменты, когда игрок приходит и уходит, точно так же и тренер. Самое важное – это не обманывать себя и оставаться человеком. Это (расставание с клубом, прим.) в нашей жизни неизбежно. Команда находится на первом месте, движется к чемпионству. Я очень хочу, чтобы они стали чемпионами – им это по силам. Коллектив хороший, футболисты хорошие – я думаю, что все получится. По крайней мере, мне бы этого хотелось.

— С командой вы попрощались в раздевалке после матча с "Гомелем". Что, если не секрет, вы сказали ребятам?

— Сказал, что они достойны чемпионства и они должны стать чемпионами. Другого пути нет. Я это говорил и на протяжении сезона, что у нас есть одна, самая важная цель – стать чемпионами Беларуси. Я думаю, они это прекрасно понимают. Надеюсь, парни доведут дело до конца. Буду следить, честно скажу, за каждой игрой и переживать не меньше, чем они. Мне очень бы хотелось, чтобы клуб "Шахтер" повторил достижение 2005 года.

— Ходят слухи про Романа Григорчука…

— По нему могу сказать одно – это прекрасный специалист, сильный тренер. Мы с ним одногодки, еще вместе в футбол играли. Потом наши пути разошлись: он уехал в Прибалтику, я остался в Украине. Он долго играл в Прибалтике, потом стал тренером и добивался хороших результатов с командами, в которых работал. Мне памятен период, когда он трудился в азербайджанской "Габале". Он пригласил моего сына и три года он играл под руководством Романа. Могу только выразить ему уважение как тренеру и человеку. Специалист классный. Если он придет, это будет плюс.

— Какие планы на ближайшее время у вас?

— Завтра улечу домой, приеду и отдохну немножко. Хотя, не буду лукавить, за вчерашний день получил много звонков. Поэтому, есть над чем подумать. Но, честно, минимум недельку хочу спокойно все обдумать, проанализировать: что было правильно, что – нет. И двигаться дальше. Такова наша жизнь.