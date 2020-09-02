Официально: Лунин будет готовиться к новому сезону в составе Реала

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин начнет подготовку к новому сезону в составе мадридского " Реала ".

Как сообщает официальный сайт "сливочных", "Реал" уже начал предсезонку, однако пока что работает без сборников, которые присоединятся к команде после матчей Лиги наций.

Среди игроков, которые прибудут в расположение клуба и будут готовиться к новому сезону фигурирует и Лунин.

Напомним, что прошлый сезон Лунин провел в аренде двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.

Также отметим, Андрей перебрался в Мадрид летом 2018-го. До этого он защищал цвета "Зари" и "Днепра".