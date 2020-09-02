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Официально: Лунин будет готовиться к новому сезону в составе Реала

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Кипер прибудет в расположение клуба после матчей сборных

Официально: Лунин будет готовиться к новому сезону в составе Реала
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин начнет подготовку к новому сезону в составе мадридского "Реала".

Как сообщает официальный сайт "сливочных", "Реал" уже начал предсезонку, однако пока что работает без сборников, которые присоединятся к команде после матчей Лиги наций.

Среди игроков, которые прибудут в расположение клуба и будут готовиться к новому сезону фигурирует и Лунин.

Напомним, что прошлый сезон Лунин провел в аренде двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.

Также отметим, Андрей перебрался в Мадрид летом 2018-го. До этого он защищал цвета "Зари" и "Днепра".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал (Мадрид)

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