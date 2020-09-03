Экс-полузащитник Ворсклы перебрался в Армению

Армянский "Пюник" сообщил о подписании украинского полузащитника Артема Габелка.

Он будет выступать в составе команды под номером 20. Срок контракта не называется, однако известно, что Артем перешел в "Пюник" в статусе свободного агента.

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Предыдущие два сезона 25-летний Габелок провел в " Ворскле ", принял участие в 39 матчах, забил 2 гола и отдал 2 передачи, которые стали результативными. Прежде Артем выступал в латвийском "Спартаке" (Юрмала), играл в юношеских и молодижник командах донецкого "Шахтера".

Прошлый сезон "Пюник" завершил на 8 позиции в чемпионате Армении, находился в когорте аутсайдеров турнира.