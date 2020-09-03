Экс-полузащитник Ворсклы перебрался в Армению
Теперь в Закавказье
Армянский "Пюник" сообщил о подписании украинского полузащитника Артема Габелка.
Он будет выступать в составе команды под номером 20. Срок контракта не называется, однако известно, что Артем перешел в "Пюник" в статусе свободного агента.
Предыдущие два сезона 25-летний Габелок провел в "
Прошлый сезон "Пюник" завершил на 8 позиции в чемпионате Армении, находился в когорте аутсайдеров турнира.
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