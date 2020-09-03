Кончик рога буйвола. Слова Романа Яремчука о Генте - не просто одиночный выпад

"Ощущения плохи. Мы не играем как настоящий "Гент", как Топ-клуб. А на уровне Второго дивизиона. Мы должны создавать намного больше. Мы не понимаем эту тактику, игра от обороны не подходит нам. Если бы болельщики были с нами - они бы критиковали нас". Эти слова Романа Яремчука, как и призыв в ответ его нового тренера искать новый клуб, если ему что-то не нравится, вызвали немалый резонанс в Бельгии. По возвращении из сборной Украины форварда ожидает как минимум один неприятный разговор. Впрочем, рана в клубе гораздо более глубокая. И одним разговором её не перевязать.

No Йессу

Слова Яремчука - не просто одиночный выпад. На самом деле под ними лежат немало "культурных слоёв", фундамента, превращающего выпад в совершенно ожидаемый. "Гент" - амбициозный, но почти бестрофейный клуб. А главное - эмоциональный. Можно сказать, бельгийский "Наполи". Болельщики обожают свою команду, заполняют стадион почти на сто процентов и всегда находят что сказать. Как и любой член Совета Директоров. И уж точно - его глава. Появления президента в раздевалке, его возмущённые открытые письма игрокам, экстренные созывы Совета и шокирующие решения - всё это здесь в порядке вещей.

Одно такое решение было принято в конце августа. Йесс Торуп, тренер, приведший клуб к четвёртому финишу в Топ-2 бельгийской лиги в его истории, пятому финалу Кубка страны, а также впервые в истории - к первому месту в группе Еврокубка (Лиги Европы), был уволен лишь после двух матчей нового сезона. Правда, они завершились поражениями, вместе с мартовскими продлив серию до четырех. Но все же иначе как шоком такое решение не назвать. Причём оно было принято президентом Иваном Де Витте вопреки противоположному мнению немалой части Совета, игроков и болельщиков. Спокойно это пройти не могло.

Отношения с Торупом у Де Витте и спортивного директора Мишеля Луваги не сложились. Датчанина хотели убрать ещё год назад, после провала в финале Кубка против скромного "Мехелена". То поражение весьма сильно ранило всех, и особенно - руководство. Но тогда в итоге решили устроить кадровую революцию. А вот как раз кадры, и новые, и старые, сильно привязались к тренеру. Его отношения с игроками были замечательными, всегда спокойный, мягкий и вежливый Йесс настраивал на позитив. Как и его футбол - сверхинтенсивный, с высоким прессингом, большими силами в атаке. И минимумом заданий в обороне.

Игрокам всё это жутко нравилось. Боссам же - далеко не всегда. В прессе и среди болельщиков также сформировалась оппозиция. Лучшую атаку лиги критиковали за полное пренебрежение обороной, за провалы у своих ворот, оставившие в сезоне 2019/20 лишь на шестом месте по пропущенным. Тактическая несбалансированность явно бросалась в глаза. И Де Витте прямо говорил об этом. Также он прямо говорил о желании брать трофеи. Так что было ясно, что палец президента на спусковом крючке. А это создавало немалое давление на команду и тренера. Что и вылилось в завал летней подготовки и начала сезона.

No Ласло

На самом деле в летнем завале виноваты многие. В последние годы "Гент" брал игроков из пражской "Славии", "Лиона", "Зальцбурга", "Селтика", "Лудогорца", "Олимпиакоса", киевского "Динамо". То есть из опытных и известных на Евроарене команд. Ныне же пополнился десятком игроков из бельгийских середняков и команд Бундеслиги 2. И бледные новички довольно ожидаемо не выдержали давления. Также слишком поздно отпустили игроков. Важных игроков. Первого вратаря Камински, главную звезду команды Джонатана Дэвида. Опорник Деягере и левый защитник Асаре до сих пор в клубе, хотя на них не рассчитывают.

"Мыльная Опера" Дэвида, в итоге проданного "Лиллю" за рекордные для бельгийского футбола 32 миллиона евро, сильно отвлекла команду. Замену ему не нашли. За первые 180 минут сезона Торуп перепробовал на его позиции под форвардами Романа Безуса, второго форварда Ньянгбо, центрфорварда Кляйндинста, опорника Оджиджу-Офойе. Как считают в СМИ, именно эти метания стоили тренеру поста.

Да и в целом команду замучили травмы, она потеряла свой главный козырь - интенсивность. И без неё просто перекатывала мяч (ни одного гола с игры в первых трёх турах). Как и ранее, проваливаясь в обороне.

Так что увольнение Торупа можно было кое-как объяснить. Хотя оно и вызвало бурю негодования большинства болельщиков и недоумевание прессы. Но объяснить назначение его преемником Ласло Белёни гораздо труднее. "Гент", как и "Наполи", традиционно играет в атакующий, яркий, "молодой" футбол. В последние годы это и вовсе стало навязчивой идеей клуба. Новый же тренер известен приверженностью обороне, прежде всего порядку и выкладыванию на поле на все сто. К тому же, ему уже исполнилось 67 лет. Не случайно все в Бельгии посчитали его приход сменой философии клуба на противоположную.

Бельгийский Лукашенко

Белёни - вовсе не аутсайдер и не свалился с неба. В Бельгии уроженец Румынии венгерского происхождения свой, брал чемпионат со "Стандардом" 11 лет назад. Три года назад он возглавил бывший гранд "Антверпен", только-только вернувшийся в Высший дивизион, и дважды выводил его в Еврокубки. Вывел и в финал Кубка-2020, выигранный уже без него. То есть, можно сказать, отлично выполнил работу кризисного менеджера. Такую ожидают от него и в "Генте". Прежде всего - наладить оборону, ошибающуюся "как в детском саду", вывести команду из романтизма в "реализм" (цитаты Де Витте). Вполне логичные ожидания.

И всё же для "Гента", для концепции "Гента" он чужой. Противоположный. Потому обозреватель Sporza Филипп Йоос говорит о "полном отказе от корпоративного лица". Его коллега Том Будевель назвал Ласло "тренером 20-30-40-летней давности", "олдскульным", отмечая игнорирование им аналитических данных. И это после помешанного на них Торупа. "Де Витте всегда старается научиться чему-нибудь у тренеров. У этого не научится ничему. Абсолютный мискастинг". Бенрд Стеркс согласен: "С ним "Гент" лишь потеряет время. Не будет никаких шагов к модернизации, ни в короткосрочной, ни в долгосрочной перспективе".





Игроки явно недовольны увольнением любимого и приходом слишком жёсткого, холодного к игрокам и скорого на расправу с ними тренера. Для которого отличный подкат не менее красив, чем гол. Который гоняет игроков на тренировках, выжимая из них все соки. И заявляя: "Если я буду выслушивать мнение каждого игрока - я в итоге пущу себе пулю в лоб". Игроки и многие члены Совета Директоров недовольны ситуацией в клубе вообще. Чувствуют, что клуб теряет силу. Оттого и заявления Романа об игре как команда Второго дивизиона, о потере 80-ти процентов прошлогодней игры. О "потере нашего футбола".

Болельщики "буйволов" вполне поддерживают такое заявление. Один из ведущих обозревателей страны Петер Вандебемпт считает, что против назначения Белёни 80 процентов фанов. А в комментах можна встретить заявления в адрес Де Витте вроде "Бельгийский Лукашенко". Так что слова Яремчука упали на благодатную почву. И именно он стал рупором не случайно. Один из популярнейших игроков, лидеров команды. Обычно молчаливый человек, с репутацией прямого, честного, вдумчивого, взвешенного. Не говорящего просто так. И прежде всего самокритичного. Если уж он осмелился выступить и заявить такое...

Сам себе режиссёр

Впрочем, украинец - не только рупор, или, если хотите, орудие в руках других. У него есть причины и беспокоиться за себя. В принципе, он хотел бы уйти при достойном предложении из более сильной лиги. Возможно, оно есть. Также вспомним, что еще полтора года назад над ним смеялись из-за его промахов. В 17-ти мячах за полгода в сезоне 2019/20 огромная заслуга Торупа, работавшего с ним лично. Теперь в команде тренер с антиличным подходом. И с акцентом на оборону, что осложняет жизнь форвардам и заставляет их больше работать в отборе. После тяжелейшей травмы Романа такой стиль может быть опасным.

Может быть опасен и переход на игру с одним форвардом. В схеме 4-3-1-2 нападающим гораздо легче. Белёни же предпочитает 4-3-3. А ведь в ростере команды ныне шестеро форвардов. Среди них - немецкий новичок Кляйндинст. Яремчук успешно сыгрывался с любым напарником - низеньким юрким Дэвидом, похожим Ньянгбо, мощным, но способным протащить мяч по вертикали Депуатром. Однако Кляйндинст похож на него самого. Мощный, высокий, но способный работать на фланге, в контратаках и в подыгрыше вообще. И более голодный. Возможно, Белёни он понравится больше.

Всё же худшее начало сезона с 1987-го года с нулем очков в трёх турах прервано победой. Пусть и именно после неё состоялась атака Яремчука. В клубе пытаются успокоиться. Де Витте заявил, что не потерпит такие высказывания, зато Луваги благожелательно говорил об "эмоциональном парне", у которого случаются такие выпады. И об эмоциональном спорте и праве каждого думать, что хочет. Спортдир уверен, что Белёни уже перевернул страницу. Впрочем, зная румына, сомневаешься в этом. Он умеет мстить. А общая ситуация в клубе настораживает. Как бы из сборной Роман не вернулся в жерло Везувия.