В учебнике всемирной истории за 11-й класс Шевченко отправили играть за Ювентус

В учебнике всемирной истории за 11-й класс, который выпустило издательство "Генеза" в 2019 году под авторством Татьяны Ладыченко, ошиблись с клубными пристрастиями нынешнего тренера сборной Украины Андрей Шевченко.

В рубрике "выдающиеся украинские спортсмены" указано, что Андрей Николаевич играл за " Ювентус ", чего, естественно, никогда не было.

Напомним, что за время игровой карьеры Шевченко в Италии играл только за "Милан" в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.