В учебнике всемирной истории за 11-й класс Шевченко отправили играть за Ювентус
Думается, в Турине бы не отказались
В учебнике всемирной истории за 11-й класс, который выпустило издательство "Генеза" в 2019 году под авторством Татьяны Ладыченко, ошиблись с клубными пристрастиями нынешнего тренера сборной Украины Андрей Шевченко.
В рубрике "выдающиеся украинские спортсмены" указано, что Андрей Николаевич играл за "
Напомним, что за время игровой карьеры Шевченко в Италии играл только за "Милан" в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (6)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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aleksey-se (Красноармейск)
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