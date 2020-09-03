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В учебнике всемирной истории за 11-й класс Шевченко отправили играть за Ювентус

Наши за границей
(2 голосов)

Думается, в Турине бы не отказались

В учебнике всемирной истории за 11-й класс Шевченко отправили играть за Ювентус
Новина українською

В учебнике всемирной истории за 11-й класс, который выпустило издательство "Генеза" в 2019 году под авторством Татьяны Ладыченко, ошиблись с клубными пристрастиями нынешнего тренера сборной Украины Андрей Шевченко.

В рубрике "выдающиеся украинские спортсмены" указано, что Андрей Николаевич играл за "Ювентус", чего, естественно, никогда не было.

Напомним, что за время игровой карьеры Шевченко в Италии играл только за "Милан" в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

В учебнике всемирной истории за 11-й класс Шевченко отправили играть за Ювентус - изображение 1

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В статье: Андрей Шевченко Украина Ювентус (Турин) Милан
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.09.2020 в 22:17
кличко тоже играли за ювентус, но это почему-то не указали...недоработка таки!
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0
0
aleksey-se (Красноармейск)
03.09.2020 в 22:11
Вот тебе и реформа образования в одной новости.
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+1
0
aleksey-se (Красноармейск)
03.09.2020 в 22:11
Реформа образования это просто. Просто о сложном в одной новости.
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+1
0
10 (Феодосия)
03.09.2020 в 21:09
Стесняюсь спросить: а фамилии, заканчивающиеся на -ко склоняются в украинском языке? Вiталiй та Володимир Клички... просто ухо режет.
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+1
-1
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K-Spirit (Киев)
03.09.2020 в 21:29
Не стесняйтесь, таки склоняются.
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+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
03.09.2020 в 21:02
Дебилы, бл...
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+3
0


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