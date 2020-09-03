Козьбан перешел в молдавскую Сперанцу

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан продолжит карьеру в молдавской "Сперанце".

Футболист уже подписал контракт с клубом.

Напомним, что 31-летний футболист начинал прошлый сезон в "Кремне", а в феврале перешел в "Агробизнес", который покинул по окончанию сезона .

Также отметим, что в прошлом сезоне "Сперанца" заняла 6-е место в чемпионате Молдовы.