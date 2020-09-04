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Торпедо-БелАЗ арендовал защитника Динамо, которого киевляне перехватили у Шахтера

Наши за границей
(1 голосов)

Алан Аусси отправился в Беларусь

Торпедо-БелАЗ арендовал защитника Динамо, которого киевляне перехватили у Шахтера
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси будет играть на правах аренды за белорусский "Торпедо-БелАЗ".

Белорусский клуб арендовал игрока на год. Также у "Торпедо" есть право выкупа игрока.

Напомним, что 19-летний Аусси перешел в "Динамо" из донецкого "Шахтера" в феврале 2018 года. В сезоне 2019/2020 выступал на правах аренды за "Слован" (Либерец).

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В статье: Динамо (Киев) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
04.09.2020 в 19:07
Ну и зачем он из Шахтера уходил, чтобы по арендам разъезжать?
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-1
Gazovychok (Кременчук)
04.09.2020 в 19:27
Ну... Можливо він у Маріуполь не хоче))))
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0
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