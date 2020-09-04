Торпедо-БелАЗ арендовал защитника Динамо, которого киевляне перехватили у Шахтера

Защитник киевского " Динамо " Алан Аусси будет играть на правах аренды за белорусский "Торпедо-БелАЗ".

Белорусский клуб арендовал игрока на год. Также у "Торпедо" есть право выкупа игрока.

Напомним, что 19-летний Аусси перешел в "Динамо" из донецкого "Шахтера" в феврале 2018 года. В сезоне 2019/2020 выступал на правах аренды за "Слован" (Либерец).