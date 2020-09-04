Торпедо-БелАЗ арендовал защитника Динамо, которого киевляне перехватили у Шахтера
Алан Аусси отправился в Беларусь
Защитник киевского "
Белорусский клуб арендовал игрока на год. Также у "Торпедо" есть право выкупа игрока.
Напомним, что 19-летний Аусси перешел в "Динамо" из донецкого "Шахтера" в феврале 2018 года. В сезоне 2019/2020 выступал на правах аренды за "Слован" (Либерец).
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
04.09.2020 в 19:07
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Gazovychok (Кременчук)
04.09.2020 в 19:27
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