Роман Григорчук возглавил солигорский Шахтер

Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск представил нового главного тренера. "Горняков" возглавил украинский наставник Роман Григорчук.

Тренерский штаб Григорчука:

Михаил Савка (старший тренер)

Андрей Глущенко (тренер вратарей)

Анатолий Коротя (тренер-аналитик)

Последним местом работы 55-летнего украинца был пост главного тренера казахстанской "Астаны", с которой Григорчук побеждал в чемпионате страны и Суперкубке Казахстана.

До Григорчука в солигорском "Шахтере" работал другой украинский тренер - Юрий Вернидуб, который недавно покинул клуб из-за семейных обстоятельств.

После 22 туров текущего сезона чемпионата Беларуси "Шахтер" имеет в своем активе 43 очка и разделяет первую позицию в турнирной таблице с БАТЭ. А из Лиги Европы "горняки" вылетели - в 1-м квалификационном раунде команда проиграла "Сфынтул Георге" из Молдовы.