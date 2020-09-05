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Роман Григорчук возглавил солигорский Шахтер

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Белорусский клуб снова пригласил украинского специалиста

Роман Григорчук возглавил солигорский Шахтер
Новина українською

Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск представил нового главного тренера. "Горняков" возглавил украинский наставник Роман Григорчук.

Тренерский штаб Григорчука:

  • Михаил Савка (старший тренер)
  • Андрей Глущенко (тренер вратарей)
  • Анатолий Коротя (тренер-аналитик)

Последним местом работы 55-летнего украинца был пост главного тренера казахстанской "Астаны", с которой Григорчук побеждал в чемпионате страны и Суперкубке Казахстана.

До Григорчука в солигорском "Шахтере" работал другой украинский тренер - Юрий Вернидуб, который недавно покинул клуб из-за семейных обстоятельств.

После 22 туров текущего сезона чемпионата Беларуси "Шахтер" имеет в своем активе 43 очка и разделяет первую позицию в турнирной таблице с БАТЭ. А из Лиги Европы "горняки" вылетели - в 1-м квалификационном раунде команда проиграла "Сфынтул Георге" из Молдовы.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
fcshakhter.by
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