Наставник Санкт-Паули выделил среди своих игроков украинца
Хорошо проявляет себя в спаррингах
Тимо Шульц, главный тренер "Санкт-Паули" из второй Бундеслиги Германии, рассказал о полезных действиях украинского легионера, нападающего Бориса Тащи.
На тренировках Тащи прекрасно себя проявляет. Сейчас он - один из лучших наших игроков, - цитирует тренера Bild.
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Накануне Тащи принес победу "Санкт-Паули" в двух спаррингах. А в прошлом сезоне провел в составе команды 20 матчей.
Новый чемпионат для "Санкт-Паули" начнется 21 сентября, тогда команда Тимо Шульца встретится на выезде с "Бохумом".
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