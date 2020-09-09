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Наставник Санкт-Паули выделил среди своих игроков украинца

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Хорошо проявляет себя в спаррингах

Наставник Санкт-Паули выделил среди своих игроков украинца
Новина українською

Тимо Шульц, главный тренер "Санкт-Паули" из второй Бундеслиги Германии, рассказал о полезных действиях украинского легионера, нападающего Бориса Тащи.

На тренировках Тащи прекрасно себя проявляет. Сейчас он - один из лучших наших игроков, - цитирует тренера Bild.

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Накануне Тащи принес победу "Санкт-Паули" в двух спаррингах. А в прошлом сезоне провел в составе команды 20 матчей.

Новый чемпионат для "Санкт-Паули" начнется 21 сентября, тогда команда Тимо Шульца встретится на выезде с "Бохумом".

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В статье: Борис Тащи Санкт-Паули (Гамбург) Бохум (Германия)
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