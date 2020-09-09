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Лунин начал тренировки с мадридским Реалом. ВИДЕО

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(1 голосов)

Второй после Тибо

Лунин начал тренировки с мадридским Реалом. ВИДЕО
Новина українською

Вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин по прибытии из команды сине-желтых после матчей Лиги Наций УЕФА в лагерь мадридского "Реала" приступил к тренировкам со "сливочными".

По этому поводу Андрей оставил пост в Инстаграми.

Счастлив. Один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировке с "Реалом".

Напомним, что Лунин после успешных выступлений в аренде "Реал Овьедо" из Сегунды в прошлом сезоне этого должен стать дублером основного голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Первый матч "галактикос" проведут 20 сентября против "Реал Сосьедад" на выезде.

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В статье: Украина Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
09.09.2020 в 11:33
Тренеровочка с такими игроками реальный загон для воротника. Хочешь не хочешь , а уровень будет расти... такие удары воспитывают мастерство !!
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