Лунин начал тренировки с мадридским Реалом. ВИДЕО

Вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин по прибытии из команды сине-желтых после матчей Лиги Наций УЕФА в лагерь мадридского "Реала" приступил к тренировкам со "сливочными".

По этому поводу Андрей оставил пост в Инстаграми.

Счастлив. Один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировке с "Реалом".

Напомним, что Лунин после успешных выступлений в аренде "Реал Овьедо" из Сегунды в прошлом сезоне этого должен стать дублером основного голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Первый матч "галактикос" проведут 20 сентября против "Реал Сосьедад" на выезде.