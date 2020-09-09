Лунин начал тренировки с мадридским Реалом. ВИДЕО
Второй после Тибо
Вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин по прибытии из команды сине-желтых после матчей Лиги Наций УЕФА в лагерь мадридского "Реала" приступил к тренировкам со "сливочными".
По этому поводу Андрей оставил пост в Инстаграми.
Счастлив. Один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировке с "Реалом".
Напомним, что Лунин после успешных выступлений в аренде "Реал Овьедо" из Сегунды в прошлом сезоне этого должен стать дублером основного голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа.
Первый матч "галактикос" проведут 20 сентября против "Реал Сосьедад" на выезде.
¡Esto no para!— Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 8, 2020
¡Así fue nuestro martes en #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/9yDyjfW7qh