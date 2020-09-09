В Лехе убеждены, что без их клуба в Динамо не обратили бы внимания на Костевича

Спортивный директор "Леха" Томаш Ржаса в разговоре с польской прессой высказался о предстоящем переходе Владимира Костевича в киевское " Динамо ".

Мы просто не допустили бы, чтобы у такого опытного игрока оставалось 6 месяцев до конца контракта. Мы бы его обязательно продолжили! Но это было наше общее решение. Мы ценим игровые качества Костевич. Особенно первый год в команде был успешным для него.

Но наступил момент, когда Владимиру нужны новые вызовы. Он проиграл конкуренцию Пухачу. Нужен новый стимул к росту. Костевич, наверное, никогда бы не заслужил предложение от такого клуба, как "Динамо", если бы не перешел в "Лех" и не показал здесь себя хорошо. Он был хорош в большинстве матчей.

Мы же получаем возможность привнести в команду свежую кровь в лице Тимотеуша Пухача. Мы приняли совместное решение, которое пойдет на пользу обеим сторонам, и не стали продлевать контракт, - цитирует Ржасу Glos Wielkopolski.