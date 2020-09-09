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"Месть – это оружие идиотов": тренер Гента говорит, что его конфликт с Яремчуком исчерпан

Наши за границей
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Стороны нашли общий язык

"Месть – это оружие идиотов": тренер Гента говорит, что его конфликт с Яремчуком исчерпан
Новина українською

Главный тренер "Гента" Ласло Белени сообщил о том, что его конфликт с украинским форвардом команды Романом Яремчуком исчерпан.

"Мы обсудили все, что нужно было. Это наша личная проблема, которую мы уже решили.

Состав на игру с "Эйпеном"? Конечно, я могу включить в него Яремчука. Месть – это оружие идиотов, а я себя таким не считаю.

Никаких конфликтов с игроками у меня нет. Игроки должны делать свою работу, а тренер – свою. Мы нуждаемся друг в друге", - сказал Белени.

Напомним, что Яремчук раскритиковал игру команды на старте сезона, что не понравилось тренеру, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.

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В статье: Роман Яремчук Гент Ласло Белени
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