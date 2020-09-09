Орест Кузык перешел в кипрский Пафос
Второй украинец в кипрском клубе
25-летний украинский вингер Орест Кузык перешел в кипрский клуб "Пафос".
Детали перехода клуб не раскрывает, однако ранее СМИ писали о том, что украинец подпишет с киприотами полноценный контракт на три года.
Напомним, что права на Кузыка принадлежали греческой "Яннине", однако прошлый сезон Орест провел в аренде в "
Также отметим, что за "Пафос" выступает и украинский голкипер Артур Рудько.
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Источник:ФК Пафос
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