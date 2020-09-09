Орест Кузык перешел в кипрский Пафос

25-летний украинский вингер Орест Кузык перешел в кипрский клуб "Пафос".

Детали перехода клуб не раскрывает, однако ранее СМИ писали о том, что украинец подпишет с киприотами полноценный контракт на три года.

Напомним, что права на Кузыка принадлежали греческой "Яннине", однако прошлый сезон Орест провел в аренде в " Десне ", где в 21 матче забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Также отметим, что за "Пафос" выступает и украинский голкипер Артур Рудько.