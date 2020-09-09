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Орест Кузык перешел в кипрский Пафос

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Второй украинец в кипрском клубе

Орест Кузык перешел в кипрский Пафос
Новина українською

25-летний украинский вингер Орест Кузык перешел в кипрский клуб "Пафос".

Детали перехода клуб не раскрывает, однако ранее СМИ писали о том, что украинец подпишет с киприотами полноценный контракт на три года.

Напомним, что права на Кузыка принадлежали греческой "Яннине", однако прошлый сезон Орест провел в аренде в "Десне", где в 21 матче забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Также отметим, что за "Пафос" выступает и украинский голкипер Артур Рудько.

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В статье: Десна (Чернигов) Орест Кузык Пафос
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Источник:
ФК Пафос

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