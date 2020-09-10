Зинченко устроит празднование в Манчестере

Молодожены, телеведущая Влада Седан и Александр Зинченко, хавбек национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити", устроят празднование в городе Манчестер.

Ведь на свадьбе в Киеве манчестерским одноклубникам Александра побывать не удалось.

Мы приглашали футболистов, говорили с [Илкаем] Гюндоганом, - говорит Влада. - Но это еще перед Лигой чемпионов. Им трудно прилететь сюда, в Украину. Во-первых у людей отпуск всего лишь неделю, у них есть семьи, они хотят побыть с детьми и родителями.

С другой стороны организовывать приезд - это тоже на мои конкретно плечи ляжет. Поэтому мы решили, что устроим отдельный праздничный ужин для футболистов Сити. Даже если бы привезли их в Украину, они бы себя некомфортно чувствовали. Потому что все конкурсы были на украинском-русском языках. Давать переводчика? Это не то. И вокруг них был бы ажиотаж на свадьбе.