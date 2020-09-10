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Зинченко устроит празднование в Манчестере

Наши за границей
(4 голосов)

Чтобы не везти всю команду в Украину

Зинченко устроит празднование в Манчестере
Новина українською

Молодожены, телеведущая Влада Седан и Александр Зинченко, хавбек национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити", устроят празднование в городе Манчестер.

Ведь на свадьбе в Киеве манчестерским одноклубникам Александра побывать не удалось.

Мы приглашали футболистов, говорили с [Илкаем] Гюндоганом, - говорит Влада. - Но это еще перед Лигой чемпионов. Им трудно прилететь сюда, в Украину. Во-первых у людей отпуск всего лишь неделю, у них есть семьи, они хотят побыть с детьми и родителями.

С другой стороны организовывать приезд - это тоже на мои конкретно плечи ляжет. Поэтому мы решили, что устроим отдельный праздничный ужин для футболистов Сити. Даже если бы привезли их в Украину, они бы себя некомфортно чувствовали. Потому что все конкурсы были на украинском-русском языках. Давать переводчика? Это не то. И вокруг них был бы ажиотаж на свадьбе.

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Поэтому мы решили, что со своими традициями и менталитетом отпразднуем в Украине, а после сборных вернемся в Манчестер, просто устроим ужин - пригласим футболистов с женами, спокойно отпразднуем, чтобы уделить внимание всем.

Они уже давно говорили, что прилетят всей командой. Просто амбиции и планы на сезон у них были немного другие. Соответственно и настроение в этот раз был бы не то. У многих футболистов не то что кризис, но истощение после сложного сезона.

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В статье: Украина Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Влада Седан
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
10.09.2020 в 08:28
Для такой красавицы как Влада, все делает как надо
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+1
0
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Dany_Red (Харьков)
10.09.2020 в 07:56
Кому что, а Зине праздник... С появлением этой копейки на горизонте, пацан все меньше думает о футболе
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+1
-2
Vantala (Kharkiv)
10.09.2020 в 08:03
Свадьба у человека раз в жизни (если повезёт), имеет право.
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+1
0


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