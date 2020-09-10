Зинченко устроит празднование в Манчестере
Чтобы не везти всю команду в Украину
Молодожены, телеведущая Влада Седан и Александр Зинченко, хавбек национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити", устроят празднование в городе Манчестер.
Ведь на свадьбе в Киеве манчестерским одноклубникам Александра побывать не удалось.
Мы приглашали футболистов, говорили с [Илкаем] Гюндоганом, - говорит Влада. - Но это еще перед Лигой чемпионов. Им трудно прилететь сюда, в Украину. Во-первых у людей отпуск всего лишь неделю, у них есть семьи, они хотят побыть с детьми и родителями.
С другой стороны организовывать приезд - это тоже на мои конкретно плечи ляжет. Поэтому мы решили, что устроим отдельный праздничный ужин для футболистов Сити. Даже если бы привезли их в Украину, они бы себя некомфортно чувствовали. Потому что все конкурсы были на украинском-русском языках. Давать переводчика? Это не то. И вокруг них был бы ажиотаж на свадьбе.
Поэтому мы решили, что со своими традициями и менталитетом отпразднуем в Украине, а после сборных вернемся в Манчестер, просто устроим ужин - пригласим футболистов с женами, спокойно отпразднуем, чтобы уделить внимание всем.
Они уже давно говорили, что прилетят всей командой. Просто амбиции и планы на сезон у них были немного другие. Соответственно и настроение в этот раз был бы не то. У многих футболистов не то что кризис, но истощение после сложного сезона.