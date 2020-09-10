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Роман Зозуля встретился в Испании с министром иностранных дел Украины

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(2 голосов)

И подарил именные футболки для министра и президента Украины Зеленского

Роман Зозуля встретился в Испании с министром иностранных дел Украины
Новина українською

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который пребывал в Испании с визитом.

Футболист подарил министру именные футболки клуба для него и президента Украины Владимира Зеленского, а также со своей фамилией.

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"Воспользовался служебным положением, чтобы, находясь с визитом в Испании, познакомиться с крутым украинским футболистом Романом Зозулей. Роман – наша гордость футбольная. Вспоминали его голы, которые он забивал за сборную Украины.

Хочу сказать Роману, что Украина с ним. Пусть знает, что когда его несправедливо атакуют и обвиняют, то как в футболе – он форвард впереди, а позади вас вся команда.

Команда позади вас – это вся Украина. Спасибо, что вы есть, играете, всегда со своей страной, независимо от того, в каком чемпионате вы играете", – сказал Кулеба.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
10.09.2020 в 22:04
там номер перепутали. на фото. не 1, а 6 должно быть.
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+3
-2
мы за динамо (киев)
10.09.2020 в 22:01
кулеба з романом чоткі пацани.
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+1
-2


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