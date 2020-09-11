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Игрок Гента о скандале вокруг Яремчука: Он высказался слишком грубо и неправильно

Наши за границей
(1 голосов)

Хотя конфликт... якобы улажен?

Игрок Гента о скандале вокруг Яремчука: Он высказался слишком грубо и неправильно
Новина українською

Защитник "Гента" Алессио Кастро-Монтес прокомментировал критику своего партнера Романа Яремчука по отношению к команде.

Мы были шокированы его словами. Он не тот, кого мы часто слышим в раздевалке, и не тот, кто будет переворачивать все с ног на голову.

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То, что он сказал по дороге в раздевалку, было слишком грубо и немного неправильно. Я могу понять суть его посыла. Он тот, кто в основном полагается на свои атакующие навыки. Я согласен, что мы играли слишком оборонительно.

Но эта победа была приоритетом номер один. Надеюсь, в будущем, по мере того, как мы будем набирать все больше очков, эта проблема будет решена, - цитирует belgiumsoccer.be.

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии
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Комментарии (2)
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Pacifist (Chiang Mai)
11.09.2020 в 11:52
Ну, ребята, так нельзя. Вы даже не можете передать правильно то, о чем пишут другие. В статье на бельгийском сайте говорится, мол, оказывается, это не отдельное мнение одного человека, а настроение коллектива, и этот чудак говорит, что Яремчук сказал то, что какое-то время обсуждалось в раздевалке, просто у Яремчука получилось слегка резковато и не совсем удачно сформулировано. У вас же из этого получилось "Яремчук был груб, все шокированы". Смысл совсем другой.
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Vantala (Kharkiv)
11.09.2020 в 11:30
Кто такой Яречук?
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