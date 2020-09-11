Игрок Гента о скандале вокруг Яремчука: Он высказался слишком грубо и неправильно

Защитник "Гента" Алессио Кастро-Монтес прокомментировал критику своего партнера Романа Яремчука по отношению к команде.

Мы были шокированы его словами. Он не тот, кого мы часто слышим в раздевалке, и не тот, кто будет переворачивать все с ног на голову.

То, что он сказал по дороге в раздевалку, было слишком грубо и немного неправильно. Я могу понять суть его посыла. Он тот, кто в основном полагается на свои атакующие навыки. Я согласен, что мы играли слишком оборонительно.

Но эта победа была приоритетом номер один. Надеюсь, в будущем, по мере того, как мы будем набирать все больше очков, эта проблема будет решена, - цитирует belgiumsoccer.be.