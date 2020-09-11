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Sky Sports: китайский Шаньдун Лунэн заинтересован в приобретении Андрея Ярмоленко

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А стоит ли украинцу переезжать в Поднебесную?

Sky Sports: китайский Шаньдун Лунэн заинтересован в приобретении Андрея Ярмоленко
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Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – трансферная цель клуба китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".

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По информации Sky Sports, "молотобойцам" необходимо продавать футболистов, чтобы получить средства на приобретение новых исполнителей. Такой запрос может привести к тому, что Ярмоленко закончит свое двухлетнее пребывание в Лондоне.

За "Шаньдун Лунэн" уже выступает экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини, он переехал в Китай в январе прошлого года. Напомним, Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" в июле 2018 года.

Стоимость трансфера Андрея оценивается в 9,5 миллиона евро. Украинец 11 лет защищал цвета киевского "Динамо". "Шаньдун Лунэн" – четырехкратные чемпионы Китая и обладатели Кубка страны.

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В статье: Андрей Ярмоленко Шаньдун Лунэн (Китай) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон) Шаньдун Лунэн
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Источник:
Sky Sports

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