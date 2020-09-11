Роман Зозуля вынужден покинуть Альбасете. Есть два варианта
Или снижение зарплаты
Украинский нападающий испанского "Альбасете" из Сегунды Роман Зозуля в ближайшее время покинет клуб.
В соответствии с требованиями Сегунды клуб должен сократить зарплатную ведомость, ведь Зозуля - один из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Другим вариантом является существенное снижение зарплаты.
5maseldescuento.es сообщает, что у Романа есть два варианта нового клуба - кипрский АПОЭЛ или возвращение в киевское "
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Комментарии (4)
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beatles (Крижопіль)
11.09.2020 в 14:37
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аалекс ( Крым)
11.09.2020 в 14:34
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viajador (село Ригачка)
11.09.2020 в 14:30
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Alex Sunchez
11.09.2020 в 14:39
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