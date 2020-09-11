Роман Зозуля вынужден покинуть Альбасете. Есть два варианта

Украинский нападающий испанского "Альбасете" из Сегунды Роман Зозуля в ближайшее время покинет клуб.

В соответствии с требованиями Сегунды клуб должен сократить зарплатную ведомость, ведь Зозуля - один из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Другим вариантом является существенное снижение зарплаты.