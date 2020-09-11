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Роман Зозуля вынужден покинуть Альбасете. Есть два варианта

Наши за границей
(2 голосов)

Или снижение зарплаты

Роман Зозуля вынужден покинуть Альбасете. Есть два варианта
Новина українською

Украинский нападающий испанского "Альбасете" из Сегунды Роман Зозуля в ближайшее время покинет клуб.

В соответствии с требованиями Сегунды клуб должен сократить зарплатную ведомость, ведь Зозуля - один из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Другим вариантом является существенное снижение зарплаты.

5maseldescuento.es сообщает, что у Романа есть два варианта нового клуба - кипрский АПОЭЛ или возвращение в киевское "Динамо".

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В статье: Роман Зозуля Динамо (Киев) Альбасете (Испания)
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Комментарии (4)
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beatles (Крижопіль)
11.09.2020 в 14:37
хе-хе...а как всё красиво начиналось, условия там всякие: -Хочу чтобы одного продали, а второй был у меня на посылках и... хочу автомобиль москвич, последней модели!!(с)
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+1
0
аалекс ( Крым)
11.09.2020 в 14:34
Не думаю, что Луческу найдет ему место в составе, так что вариант остается один.
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0
0
viajador (село Ригачка)
11.09.2020 в 14:30
А яка в нього зарплата?
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0
0
Alex Sunchez
11.09.2020 в 14:39
500 тыс за сезон
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0
0


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