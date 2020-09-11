Мойес прокомментировал слухи о Ярмоленко в Китае
Комментарий главного тренера Вест Хэма
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал информацию о том, что украинский вингер команды Андрей Ярмоленко
"Я ничего об этом не слышал. В прошлом сезоне, в тяжелые для нас времена он серьезно помог команде. Но об этом переходе я ничего не знаю", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
Напомним, что контракт украинца с лондонским клубом действителен еще два сезона.
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