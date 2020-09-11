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  4. Сити может включить Зинченко в сделку по Кулибали. Агент украинца готов выслушать предложение Наполи
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Сити может включить Зинченко в сделку по Кулибали. Агент украинца готов выслушать предложение Наполи

Наши за границей
(1 голосов)

Наполи давно наблюдает за украинцем

Сити может включить Зинченко в сделку по Кулибали. Агент украинца готов выслушать предложение Наполи
Новина українською

"Манчестер Сити" может включить в сделку по трансферу защитника "Наполи" Калиду Кулибали украинца Александра Зинченко.

Эту информацию, которая появилась в итальянских СМИ, прокомментировал агент украинского игрока Алан Прудников.

"Зинченко уже давно находится на радаре у "Наполи", переговоры велись еще три года назад. Но для этого нужно узнать мнение как агента Кулибали, так и руководство "Манчестер Сити".

Если "горожане" действительно хотят оформить такую сделку, мы выслушаем предложение "Наполи" и посмотрим, что делать дальше", – сказал Прудников в эфире Radio Marte.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что "Сити" готов включить в сделку по Кулибали Зинченко и Отмаенди.

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В статье: Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Александр Зинченко
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
11.09.2020 в 21:01
Наверно Влада что то знала, когда говорила про "зашквар"
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