Сити может включить Зинченко в сделку по Кулибали. Агент украинца готов выслушать предложение Наполи
Наполи давно наблюдает за украинцем
"Манчестер Сити" может включить в сделку по трансферу защитника "
Эту информацию, которая появилась в итальянских СМИ, прокомментировал агент украинского игрока Алан Прудников.
"Зинченко уже давно находится на радаре у "Наполи", переговоры велись еще три года назад. Но для этого нужно узнать мнение как агента Кулибали, так и руководство "Манчестер Сити".
Если "горожане" действительно хотят оформить такую сделку, мы выслушаем предложение "Наполи" и посмотрим, что делать дальше", – сказал Прудников в эфире Radio Marte.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что "Сити" готов включить в сделку по Кулибали Зинченко и Отмаенди.
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