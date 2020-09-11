Сити может включить Зинченко в сделку по Кулибали. Агент украинца готов выслушать предложение Наполи

"Манчестер Сити" может включить в сделку по трансферу защитника " Наполи " Калиду Кулибали украинца Александра Зинченко.

Эту информацию, которая появилась в итальянских СМИ, прокомментировал агент украинского игрока Алан Прудников.

"Зинченко уже давно находится на радаре у "Наполи", переговоры велись еще три года назад. Но для этого нужно узнать мнение как агента Кулибали, так и руководство "Манчестер Сити".

Если "горожане" действительно хотят оформить такую сделку, мы выслушаем предложение "Наполи" и посмотрим, что делать дальше", – сказал Прудников в эфире Radio Marte.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что "Сити" готов включить в сделку по Кулибали Зинченко и Отмаенди.