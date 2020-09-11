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Зеленский наградил Зозулю и Беланова орденами

Наши за границей
(1 голосов)

Награды нашли героев

Зеленский наградил Зозулю и Беланова орденами
Новина українською

В честь Дня физической культуры и спорта президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров.

  • Орденом Ярослава Мудрого V степени награжден Игорь Беланов, известный в прошлом футболист "Динамо" Киев и сборной СССР.
  • Орден За заслуги III степени получил форвард "Альбасете", волонтер Роман Зозуля.

Как говорится в аннотации на сайте президента, "спортсмены были награждены «за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

Напомним, что на днях Роман Зозуля передал Зеленскому именную футболку.

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В статье: Роман Зозуля Игорь Беланов Альбасете Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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ДВ (Одесса)
11.09.2020 в 21:50
А как же поцелуй
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Kalina ua (Sumy)
11.09.2020 в 21:46
Від нашого столу вашому
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