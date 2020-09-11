Зеленский наградил Зозулю и Беланова орденами

В честь Дня физической культуры и спорта президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров.

Орденом Ярослава Мудрого V степени награжден Игорь Беланов, известный в прошлом футболист "Динамо" Киев и сборной СССР.

Орден За заслуги III степени получил форвард "Альбасете", волонтер Роман Зозуля.

Как говорится в аннотации на сайте президента, "спортсмены были награждены «за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".