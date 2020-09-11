Зеленский наградил Зозулю и Беланова орденами
Награды нашли героев
В честь Дня физической культуры и спорта президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров.
- Орденом Ярослава Мудрого V степени награжден Игорь Беланов, известный в прошлом футболист "Динамо" Киев и сборной СССР.
- Орден За заслуги III степени получил форвард "Альбасете", волонтер Роман Зозуля.
Как говорится в аннотации на сайте президента, "спортсмены были награждены «за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".
Напомним, что на днях Роман Зозуля
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Источник:Сайт президента Украины
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Комментарии (2)
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ДВ (Одесса)
11.09.2020 в 21:50
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Kalina ua (Sumy)
11.09.2020 в 21:46
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