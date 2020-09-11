Яремчук вне заявки Гента на матч чемпионата. Конфликт с тренером продолжается?
Два других украинца Гента на матч с Эйпеном остались в запасе
В пятницу 11 сентября Гент в рамках 5-го тура чемпионата Бельгии играет выездной матч с Эйпеном.
В стартовом составе гостей не оказалось ни одного украинца – Роман Безус и Игорь Пластун начали матч в запасе, а Роман Яремчук и вовсе оказался вне заявки.
Напомним, что Яремчук раскритиковал игру команды на старте сезона, что не понравилось тренеру, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.
При этом на днях тренер сказал, что его
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Комментарии (2)
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Technical
11.09.2020 в 22:00
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.09.2020 в 21:56
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