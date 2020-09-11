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  4. Яремчук вне заявки Гента на матч чемпионата. Конфликт с тренером продолжается?
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Яремчук вне заявки Гента на матч чемпионата. Конфликт с тренером продолжается?

Наши за границей
(1 голосов)

Два других украинца Гента на матч с Эйпеном остались в запасе

Яремчук вне заявки Гента на матч чемпионата. Конфликт с тренером продолжается?
Новина українською

В пятницу 11 сентября Гент в рамках 5-го тура чемпионата Бельгии играет выездной матч с Эйпеном.

В стартовом составе гостей не оказалось ни одного украинца – Роман Безус и Игорь Пластун начали матч в запасе, а Роман Яремчук и вовсе оказался вне заявки.

Напомним, что Яремчук раскритиковал игру команды на старте сезона, что не понравилось тренеру, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.

При этом на днях тренер сказал, что его конфликт с игроком уже исчерпан.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Комментарии (2)
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Technical
11.09.2020 в 22:00
Румуно-мадярський тренер Генту так образився на українці Яремчука, що одразу виключив зі стартового складу українців Пластуна та Безуса ?) Насправді ж, Болоні виявився цілком таки мстивою особистістю. Рому ще жодного разу не залишали поза заявкою без вагомої причини.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.09.2020 в 21:56
Вали , Рома, з цього Генту.
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