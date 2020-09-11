Яремчук попросил руководство Гента выставить его на трансфер

Украинский форвард Гента Роман Яремчук продолжает конфликтовать с главным тренером команды Ласло Белени.

Напомним, что Яремчук раскритиковал игру команды на старте сезона, что не понравилось тренеру, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.

Впрочем, не так давно, казалось, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени.

Однако история получила развитие после того, как Роман вернулся в клуб после матчей сборных.

По возвращению в клуб, украинец тренировался индивидуально, и как оказалось, попросил руководство клуба выставить его на трансфер.

Реакция Белени была предсказуемой – украинец не попал в заявку на матч 5-го тура против Эйпена.

Чем закончится история - покажет лишь время.

Напомним, что Яремчук был основным игроком Гента в прошлом сезоне, когда командой руководил Йесс Торуп и забил 17 голов, пока не получил тяжелую травму, из-за которой пропустил остаток сезона.