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Яремчук попросил руководство Гента выставить его на трансфер

Наши за границей
(2 голосов)

Конфликт с тренером достиг точки кипения

Яремчук попросил руководство Гента выставить его на трансфер
Новина українською

Украинский форвард Гента Роман Яремчук продолжает конфликтовать с главным тренером команды Ласло Белени.

Напомним, что Яремчук раскритиковал игру команды на старте сезона, что не понравилось тренеру, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.

Впрочем, не так давно, казалось, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени.

Однако история получила развитие после того, как Роман вернулся в клуб после матчей сборных.

По возвращению в клуб, украинец тренировался индивидуально, и как оказалось, попросил руководство клуба выставить его на трансфер.

Реакция Белени была предсказуемой – украинец не попал в заявку на матч 5-го тура против Эйпена.

Чем закончится история - покажет лишь время.

Напомним, что Яремчук был основным игроком Гента в прошлом сезоне, когда командой руководил Йесс Торуп и забил 17 голов, пока не получил тяжелую травму, из-за которой пропустил остаток сезона.

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В статье: Роман Яремчук Гент Ласло Белени
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Источник:
nieuwsblad

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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.09.2020 в 23:58
сегодня Гент проиграл какому-то Юпену, Яремчука - главного нападающего - не было даже в запасе, за компанию также усадили на лавку Пластуна и Безуса. Тренер-обиженка - всегда плохо для команды. Роме - терпения и выдержки
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Инспектор ( )
11.09.2020 в 23:55
Румыны, мадьяры и их помесь не есть хорошо. Напрасно Роман на него наехал
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.09.2020 в 23:59
имхо скорее напрасно брать в тренеры закомплексованных мадьяр
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