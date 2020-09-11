Яремчук попросил руководство Гента выставить его на трансфер
Конфликт с тренером достиг точки кипения
Украинский форвард Гента Роман Яремчук продолжает конфликтовать с главным тренером команды Ласло Белени.
Напомним, что Яремчук раскритиковал игру команды на старте сезона, что не понравилось тренеру, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.
Впрочем, не так давно, казалось, что конфликт улажен,
Однако история получила развитие после того, как Роман вернулся в клуб после матчей сборных.
По возвращению в клуб, украинец тренировался индивидуально, и как оказалось, попросил руководство клуба выставить его на трансфер.
Реакция Белени была предсказуемой – украинец
Чем закончится история - покажет лишь время.
Напомним, что Яремчук был основным игроком Гента в прошлом сезоне, когда командой руководил Йесс Торуп и забил 17 голов, пока не получил тяжелую травму, из-за которой пропустил остаток сезона.
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