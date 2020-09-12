Ференцварош Реброва перед ЛЧ отгрузил 5 голов аутсайдеру

В 4-м туре венгерского чемпионата "Ференцварош" украинца Сергея Реброва не ощутил сопротивления клуба "Пакш", который идет на предпоследнем месте в таблице.

Уже к 28-й минуте встречи хет-трик оформил лидер атак "Фради" Токмак Нгуэн. Еще два мяча провел другой выходец из норвежского первенства Франк Боли.

Украинский опорник Игорь Харатин провел на поле весь матч, тогда как вингер Александр Зубков появился на поле на 68-й минуте, сменив героя встречи Нгуэна.

Уже в среду, 16 сентября, "Ференцварош" сыграет матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо". В предыдущем раунде венгры сенсационно прошли шотландский "Селтик" (2:1).

"Ференцварош" - "Пакш" - 5:0

Голы: Нгуэн, 1, 20, 28, Боли, 47, 90+2