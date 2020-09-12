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Ференцварош Реброва перед ЛЧ отгрузил 5 голов аутсайдеру

Наши за границей
(1 голосов)

Пострадал скромный "Пакш"

Ференцварош Реброва перед ЛЧ отгрузил 5 голов аутсайдеру
Новина українською

В 4-м туре венгерского чемпионата "Ференцварош" украинца Сергея Реброва не ощутил сопротивления клуба "Пакш", который идет на предпоследнем месте в таблице.

Уже к 28-й минуте встречи хет-трик оформил лидер атак "Фради" Токмак Нгуэн. Еще два мяча провел другой выходец из норвежского первенства Франк Боли.

Украинский опорник Игорь Харатин провел на поле весь матч, тогда как вингер Александр Зубков появился на поле на 68-й минуте, сменив героя встречи Нгуэна.

Уже в среду, 16 сентября, "Ференцварош" сыграет матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо". В предыдущем раунде венгры сенсационно прошли шотландский "Селтик" (2:1).

"Ференцварош" - "Пакш" - 5:0

Голы: Нгуэн, 1, 20, 28, Боли, 47, 90+2

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (7)
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Lion Killer (Львів)
12.09.2020 в 00:48
Мені, здається, ДК б їх не пройшло. Принаймні в теперішньому стані
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0
-2
adidas77 (Cумы)
12.09.2020 в 01:08
Вам бы о второй лиге подумать,а вы всё о высших материях!Не в обиду, но нечего цеплять чужие клубы. Тем более на ветке, которая совершенно не про это.
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0
-1
Lion Killer (Львів)
12.09.2020 в 01:14
а звідки стільки агресії. Я навпаки вболіваю за ДК. Просто по грі угорці виглядають організованіше на даний момент. ДК згадав, бо Ребров колишній гравець/тренер киян. Розслабся, друже бобер.
0
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adidas77 (Cумы)
12.09.2020 в 01:37
Где вы увидели агрессию?Вы попытались зачем то, на ветке про венгерский футбол, зацепить Динамо. Я вам нормально по моему ответил, не хамил. И намекнул, что ветка не про игру Динамо и АЗ.На сколько я знаю, Ференварош играет против хорватов,не так ли? Так я ещё у вас и виноват остался!
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Кот-Философ (Черкаси)
12.09.2020 в 00:40
мають проходити хорватів
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0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
12.09.2020 в 01:03
Динамо Загреб дважды вничью с Шахтером сыграли, так что у венгров мало шансов.
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adidas77 (Cумы)
12.09.2020 в 01:39
Крестоносец. (Полтава) То было в том году! Хорватский клубный футбол непредсказуем, и уж точно не стабилен.Так что посмотрим, что будет в этом сезоне.
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