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Ярмоленко начнет матч первого тура АПЛ на скамейке запасных

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей в запасе "Вест Хэма" на поединок против "Ньюкасла"

Ярмоленко начнет матч первого тура АПЛ на скамейке запасных
Новина українською

В рамках первого тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Ньюкасл".

Главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес включил Андрея Ярмоленко в заявку на этот поединок, но украинский вингер "молотобойцев" начнет этот матч на скамейке запасных.

В прошлом сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.

Начало встречи - 22:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Ньюкасл (Англия) Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
12.09.2020 в 22:21
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0
0
storm_ua (Николаев)
12.09.2020 в 21:44
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