Ярмоленко начнет матч первого тура АПЛ на скамейке запасных
Андрей в запасе "Вест Хэма" на поединок против "Ньюкасла"
В рамках первого тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Ньюкасл".
Главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес включил Андрея Ярмоленко в заявку на этот поединок, но украинский вингер "молотобойцев" начнет этот матч на скамейке запасных.
В прошлом сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.
Начало встречи - 22:00.
Our line-up for #WHUNEW... pic.twitter.com/emM37y67JL— West Ham United (@WestHam) September 12, 2020
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
12.09.2020 в 22:21
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storm_ua (Николаев)
12.09.2020 в 21:44
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