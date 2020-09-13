АЕК с Чигринским в составе проиграл финал Кубка Греции Олимпиакосу
Дмитрий провёл на поле весь матч
АЕК Дмитрия Чигринского проиграл "Олимпиакосу" в финале Кубка Греции (0:1).
Единственный мяч в игре на свой счет записал Лазар Ранджелович, забивший на 10-й минуте. Этот кубковый трофей стал 28-м в истории, что является рекордным показателем в Греции. Также "Олимпикос" ранее выиграл и чемпионат страны.
Чигринский вышел в стартовом составе АЕКа и отыграл полный матч.
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