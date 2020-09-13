  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. АЕК с Чигринским в составе проиграл финал Кубка Греции Олимпиакосу
В тренде

АЕК с Чигринским в составе проиграл финал Кубка Греции Олимпиакосу

Наши за границей
(1 голосов)

Дмитрий провёл на поле весь матч

АЕК с Чигринским в составе проиграл финал Кубка Греции Олимпиакосу
Новина українською

АЕК Дмитрия Чигринского проиграл "Олимпиакосу" в финале Кубка Греции (0:1).

Единственный мяч в игре на свой счет записал Лазар Ранджелович, забивший на 10-й минуте. Этот кубковый трофей стал 28-м в истории, что является рекордным показателем в Греции. Также "Олимпикос" ранее выиграл и чемпионат страны.

Чигринский вышел в стартовом составе АЕКа и отыграл полный матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...