АЕК с Чигринским в составе проиграл финал Кубка Греции Олимпиакосу

АЕК Дмитрия Чигринского проиграл "Олимпиакосу" в финале Кубка Греции (0:1).

Единственный мяч в игре на свой счет записал Лазар Ранджелович, забивший на 10-й минуте. Этот кубковый трофей стал 28-м в истории, что является рекордным показателем в Греции. Также "Олимпикос" ранее выиграл и чемпионат страны.

Чигринский вышел в стартовом составе АЕКа и отыграл полный матч.