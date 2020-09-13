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Дебютный гол Артема Фаворова принес победу Залаэгерсегу. ВИДЕО

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Украинец поразил ворота МТК

Дебютный гол Артема Фаворова принес победу Залаэгерсегу. ВИДЕО
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В матче 4-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" на выезде уверенно обыграл МТК. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Первый гол гостей в этом матче забил полузащитник Артем Фаворов - украинец отметился забитым мячем на 42-й минуте поединка.

Этот гол стал для хавбека дебютным в составе "Залаэгерсега".

Напомним, 26-летний Фаворов перешел в январе в "Академию Пушкаша", а этот сезон будет выступать в "Залаэгерсеге" на правах аренды.

Видео гола Фаворова

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В статье: Артем Фаворов чемпионат Венгрии МТК (Будапешт)
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