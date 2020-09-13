Дебютный гол Артема Фаворова принес победу Залаэгерсегу. ВИДЕО
Украинец поразил ворота МТК
В матче 4-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" на выезде уверенно обыграл МТК. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Первый гол гостей в этом матче забил полузащитник Артем Фаворов - украинец отметился забитым мячем на 42-й минуте поединка.
Этот гол стал для хавбека дебютным в составе "Залаэгерсега".
Напомним, 26-летний Фаворов перешел в январе в "Академию Пушкаша", а этот сезон будет выступать в "Залаэгерсеге" на правах аренды.
Видео гола Фаворова
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...