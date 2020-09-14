Вернидуб и Григорчук. Футбольные хитросплетения

Футбольная жизнь - это не только турниры, матчи, голы, очки, медали и трофеи. В нем, как и в любом другом игровом виде спорта в череде всевозможных хитросплетений есть немало любопытного, что остается "за кадром". И далеко не всегда всезнающий и всевидящий болельщик способен подметить те или другие особенности - будь то тенденции или совпадения. А между тем их в нашем футболе пруд пруди. Как в истории команд, так и в карьере действующих лиц - игроков, тренеров.

Об этих самых хитросплетениях вспомнилось не случайно. К этому подтолкнула информация об изменении на "украинизированном" тренерском мостике белорусского "Шахтера" из Солигорска. Как уже сообщал UA-Футбол, после того, как работавший с ноября прошлого года главным тренером этого клуба Юрий Вернидуб решил покинуть свой пост, бразды правления перешли к его соотечественнику Роману Григорчуку. Впрочем, слова "соотечественник" в данном случае будет явно недостаточно. Обоих специалистов, которые своим трудом и результатами уже давно заслужили быть причисленными к категории "ТОП" среди украинских тренеров, связывает многое. Обо всех общих пересечениях и совпадениях, которые были у Вернидуба и Григорчука в их профессиональной карьере, Вячеслав Кульчицкий вспоминает в этом материале.

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ИХ СВЯЗАЛО "ПРИКАРПАТЬЕ"

Оба специалиста - почти ровесники. Между Романом Григорчуком и Юрией Вернидубом разница в возрасте ровно 10 месяцев, так как родились 22-го числа: первый в марте 1965-го, второй - в январе 1966-го. Неудивительно, что многое в их карьере проходило по схожему сценарию.

Впервые уроженец Коломыйского района Ивано-Франковской области Григорчук и житомирянин Вернидуб пересеклись в одной команде в 1988 году - ею было выступавшее во второй лиге чемпионата СССР ивано-франковское "Прикарпатье". В том сезоне возглавляемая сначала Борисом Стрельцовым, а затем Юрием Дьячуком-Ставицким команда с неба звезд не хватала. Ивано-франковцы были середняком, способным доставить хлопот любому сопернику. Проведя бок-о-бок не один десяток матчей за "Прикарпатье" (Юрий Вернидуб сыграл их больше всех в коллективе - 50, а Роман Григорчук - 39), тот сезон стал единственным, в котором они играли вместе.

Тогда в составе ивано-франковской команды было много квалифицированных футболистов - вратарь Аркадий Баталов, полевые игроки Ярослав Ватаманюк, Андрей Чикало, Петр Мельник, Иван Мельничук, Ярослав Думанский, Сергей Турянский. Вот что сказал о героях этой статьи последний из них:

- Вернидуб был сильным опорным полузащитником, не давал соперникам свободно дышать в средней зоне, а мы с Григорчуком общими усилиями таранили оборону своих визави по центру, - вспоминал Турянский в одном из интервью коллеге Василию Михайлову. - Успехи Вернидуба и Григорчука на тренерском мостике стали для меня приятной неожиданностью, хотя оба всегда отличались настойчивостью в достижении поставленной цели.

ПАЧКИ ДЕНЕГ ОТ ШЕПЕТОВСКОГО БОССА

По итогам того чемпионата "Прикарпатье" заняло 17-е место (из 26 участников), после чего Ивано-Франковск покинула группа футболистов. Среди них были и наши герои. Вернидуба пригласил выступающий классом выше "Металлург" из Запорожья - города, с которым он на долгие годы свяжет свою жизненную линию. Григорчук же играл на любительском уровне - сначала за бережанскую "Ниву", а затем за шепетовский "Темп". В ту пору из казны колхозов-миллионеров и сейфов новоявленных предпринимателей футболисты получали весьма солидные деньги. Тот же Григорчук в разговоре с автором этих строк с улыбкой вспоминал, как владелец шепетовского клуба Джумбер Нишнианидзе своим любимчикам, к коим относился и Роман, мог отгрести с большущей горки лежавших на столе денег энное количество запечатанных пачек. На свое усмотрение. В виде поощрения за хорошую игру и голы.

ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА НА ПОЛЯХ УКРАИНЫ

Вскоре после развала СССР количество футболистов, не прочь попробовать свои силы в зарубежных клубах стало расти, словно на дрожжах. В сезоне-1993/94 в судьбе Вернидуба и Григорчука вновь возникла общность - и тот, и другой провели его за границей, в малоизвестных клубах Германии и Австрии соответственно.

же синхронно оба вернулись в Украину, где вскоре сошлись друг против друга в одном из матчей высшей лиги. В осенней части сезона-1994/95 в Запорожье Вернидуб вышел в составе местного "Торпедо", а Григорчук - "Прикарпатья" (тот матч завершился победой хозяев 2:0).

Очередная дуэль в роли игроков состоялась у них в следующем сезоне, который Роман проводил уже в криворожском "Кривбассе". В последний день августа в Кривом Роге хозяева принимали запорожское "Торпедо" и уступили с минимальным счетом 2:3. Автором двух мячей в составе хозяев стал именно Григорчук. К слову, и сезон-1995/96 у старых знакомых снова был с совпадением: по его итогам у каждого из них значился идентичный показатель по забитым мячам - по 10!

СИМПАТИИ ПОДМОСКОВНОЙ "БРАТВЫ"

Словно по написанному кем-то свыше сценарию Юрий Вернидуб и Роман Григорчук вскоре снова отправились за рубеж. Причем, каждый из них выбрал один и тот же маршрут - в Россию. Вернидуб откликнулся на предложение санкт-петербургского "Зенита", в тренерском штабе которого работали украинцы Анатолий Бышовец и Леонид Колтун (последний из них и рекомендовал футболиста главному тренеру), а Григорчук поехал в раменский "Сатурн". Первый из них настолько продуктивно отрабатывал легионерский хлеб в Питере, что его даже избрали капитаном команды, а второй отличался уверенной игрой в Раменском, пользуясь особой симпатией опекавших футболистов представителей местной "братвы".

С тех пор синхронность в футбольных делах Вернидуба и Григорчука проявилась вновь - оба окончательно повесив бутсы на гвоздь с началом нынешнего тысячелетия, ступили на тренерскую стезю.

ПЕРЕСЕКШИЕСЯ В "МЕТАЛЛУРГЕ"

В сезоне-2009/10 судьба вновь свела их вместе в одном клубе. В этот раз в запорожском "Металлурге", где на протяжении многих лет трудился Юрий Вернидуб. В клубе он занимался тренерской деятельностью на разных уровнях, работая как с молодежью, так и помогая в роли ассистента главного тренера. Именно в "Металлург" после успешной работы в латвийском футболе и был приглашен в разгар первого круга сезона-2009/10 поднакопивший опыта Роман Григорчук.

Бывшие партнеры по "Прикарпатью" провели в штате одного клуба непродолжительный срок, после чего их пути разошлись. Вернидуб отправился в Луганск, где вместе с Анатолием Чанцевым тренировал "Зарю". Григорчук же в два приема поработавший в запорожском "Металлурге", вынужден был в концовке сезона его покинуть.

СЫН ЗА ОТЦА

В течение минувшего десятилетия каждому из них удалось добиться высоких показателей на тренерской ниве. Для украинских болельщиков имена Юрия Вернидуба и Романа Григорчука, прежде всего, ассоциируются с луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем", с которыми они успешно играли как на внутренней, так и на евроарене. Причем, возглавляемые ими команды неоднократно встречались друг с другом.

Когда Григорчук сложил свои полномочия в одесском клубе, он отправился в Азербайджан, где трудился в "Габале". Через полгода к нескольким украинским легионерам, выступающим в этой команде по приглашению тренера, подтянулся и сын Юрия Вернидуба - Виталий. В чемпионате Азербайджана он отыграл ровно три сезона, оставив приятное впечатление своей профессиональной выучкой.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЮРИЯ ВЕРНИДУБА

В дальнейшем в тренерской карьере обоих специалистов случалось несколько информационных пересечений. Одно из них было в прошлом году, когда на место Романа Григорчука в казахстанскую "Астану" разные СМИ сватали Юрия Вернидуба. Тогда Юрий Николаевич это опроверг, дав понять, что идти на "живое место" не в его правилах. Все убедились, что это именно так.

И вот недавно футбольные пути-дорожки снова преподнесли обоим нашим героям очередное совпадение. В этот раз в белорусском Солигорске…