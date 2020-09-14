У Ярмоленко есть предложения из Европы и МЛС

У вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко есть предложения от клубов Европы и МЛС, сообщает ТаТоТаке.

Впрочем, также сообщается, что сам Андрей не намерен менять клубе и в нынешнем сезоне будет бороться за место в составе "молотобойцев".

Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник заинтересовал китайский "Шаньдун Лунэн".

Напомним, что Андрей выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года, а его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года. В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл в АПЛ 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.