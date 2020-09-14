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У Ярмоленко есть предложения из Европы и МЛС

Наши за границей
(1 голосов)

Но украинец намерен остаться в Вест Хэме

У Ярмоленко есть предложения из Европы и МЛС
Новина українською

У вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко есть предложения от клубов Европы и МЛС, сообщает ТаТоТаке.

Впрочем, также сообщается, что сам Андрей не намерен менять клубе и в нынешнем сезоне будет бороться за место в составе "молотобойцев".

Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник заинтересовал китайский "Шаньдун Лунэн".

Напомним, что Андрей выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года, а его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года. В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл в АПЛ 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
14.09.2020 в 17:05
У Ярмоленко, кто не знает место в команде и хорошая зарплата. Нечего ему дергаться
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