У Ярмоленко есть предложения из Европы и МЛС
Но украинец намерен остаться в Вест Хэме
У вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко есть предложения от клубов Европы и МЛС, сообщает ТаТоТаке.
Впрочем, также сообщается, что сам Андрей не намерен менять клубе и в нынешнем сезоне будет бороться за место в составе "молотобойцев".
Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник
Напомним, что Андрей выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года, а его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года. В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл в АПЛ 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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Источник:ТаТоТаке
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Инспектор ( )
14.09.2020 в 17:05
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